Lars Leeftink

Maandag 11 september 2023 09:39 - Laatste update: 09:41

Na een weekend zonder actie op de baan keert de Formule 1 komend weekend terug als de Grand Prix van Singapore op het programma staat. Voor de coureurs altijd een loodzwaar raceweekend vanwege de omstandigheden. Wat voor weer mogen de coureurs komend weekend verwachten?

De race in Singapore staat bekend als één van de zwaarste raceweekenden van de kalender vanwege de hoge temperaturen, de luchtvochtigheid en het circuit zelf dat veel van de coureurs vergt. Dit jaar zal dat niet anders zijn. Toch hebben veel teams hoop dat in Singapore de dominantie van Red Bull, dat tot nu toe alle veertien races won in 2023, doorbroken kan worden. Dit komt vooral door de lay-out van het circuit, waardoor de concurrentie hoop zal krijgen. Toch kan ook het weer altijd een rol van betekenis spelen.

Weerbericht

Het lijkt er wat dat betreft op dat de coureurs komend weekend in Singapore weer een klassiek Singapore-weekend tegemoet gaan. Op alle drie de dagen wordt het meer dan 30 graden Celsius, terwijl de luchtvochtigheid enorm zal zijn. Op vrijdag is er 40% kans op regen, terwijl er op zaterdag en zondag 46% en 72% kans op regen is. Naast de luchtvochtigheid en de warmte zullen de coureurs dus wellicht ook te maken gaan krijgen met regenval.