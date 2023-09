Brian Van Hinthum

Maandag 11 september 2023 16:10

De hele Crashgate-soap uit 2008 is dit jaar nieuw leven in geblazen door Felipe Massa en zijn leger aan advocaten die de omstreden uitslag van dat kampioenschap om willen draaien. Het team van die advocaten doet bij monde van Bernardo Viana nu een beroep op Lewis Hamilton, die juist zijn wereldtitel in dat geval kan verliezen.

Na een aantal opmerkingen in april van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is het balletje over dat bewuste wereldkampioenschap weer gaan rollen. Daarbij wordt er voornamelijk gekeken naar de illegaal verlopen Grand Prix van Singapore, de wereldberoemde en beruchte Crashgate. In de pit stop tijdens de Safety Car-periode die door Nelson Piquet Jr. van Renault expres was veroorzaakt, nam Massa de brandstofslang mee en verloor daarmee zeer kostbare tijd en posities. Als de resultaten van deze race niet mee zouden tellen, had de toenmalig Ferrari-coureur de titel op zijn naam geschreven met vijf punten voorsprong op Hamilton.

Artikel gaat verder onder video

Omdraaien wereldtitel

Sinds de opmerkingen van Ecclestone is het vuurtje rondom de controversiële 2008-titel weer gaan branden en is Massa samen met een fors aantal wereldwijde advocaten gaan kijken naar mogelijkheden om de titel van dat jaar aan te vechten. Men denkt over voldoende bewijs te beschikken om een vuist te maken in de rechtszaal en er wordt dan ook op gehamerd dat de onderste steen boven moet komen. In eerste instantie leek Massa met zijn juridisch team op zoek te zijn naar gerechtigheid en financiële compensatie, maar later bleek dat men zelfs mikt op het omdraaien van de wereldtitel in het voordeel van Massa.

Steun van Hamilton

In dat geval zou Hamilton dus zijn eerste wereldtitel verliezen en terugvallen tot zes stuks. Men doet echter wel via Viana een beroep op de Mercedes-coureur om een eerlijk verloop van het proces te garanderen. "Hij is een belangrijke ambassadeur van de sport en heeft altijd de integriteit van de sport verdedigd", stelt de advocaat tegenover Reuters. "Hij is ereburger in Brazilië en geliefd onder de Brazilianen. Ik hoop dus dat hij ons zal supporten", zegt hij over Hamilton. "We hebben absoluut niks tegen Hamilton", besluit hij.