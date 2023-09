Jan Bolscher

Maandag 11 september 2023 18:29

Het circuit voor de Grand Prix van Singapore kent dit seizoen een ietwat andere layout dan tijdens voorgaande edities. Dit vanwege werkzaamheden aan de zogeheten Float Area van Marina Bay.

De Grand Prix van Singapore vormt dit seizoen de vijftiende ronde van het wereldkampioenschap Formule 1. De race over de straten van het Marina Bay Street Circuit zorgt traditiegetrouw voor indrukwekkende beelden. Vanwege de bochtige layout van het circuit en de vaak extreem hoge temperaturen in Singapore - daarom worden de sessies in de avond verreden - is dit volgens veel coureurs de zwaarste race op de kalender. Tel daar bij op dat de muren nergens ver weg staan en een foutje dus bijna altijd wordt afgestraft, en spektakel lijkt gegarandeerd.

Nieuwe layout

Inhalen is hier echter regelmatig lastig gebleken. Misschien dat het voor sommige rijders daarom een aangename verrassing is dat het circuit tijdelijk een klein beetje is aangepast. Er worden werkzaamheden verricht bij de Float Area van Marina Bay om een nieuwe entertainments ands stage area uit de grond te stampen. De sectie van het circuit tussen bocht 16 en bocht 19 kan daarom niet gebruikt worden dit jaar.

De tijdelijke nieuwe layout voor de GP van Singapore.

Snellere rondetijden

In plaats daarvan volgt er nu een recht stuk van 373,3 meter van bocht 15 naar de nieuwe en tijdelijke bocht 16. Naar verwachting zullen de rondetijden hierdoor met een 1,25 seconde dalen, al is het onwaarschijnlijk dat een dergelijk dusdanig kort recht stuk voor heel veel meer inhaalmogelijkheden zal gaan zorgen.