Jan Bolscher

Maandag 11 september 2023 17:44

Fernando Alonso is onder de indruk van wat Red Bull Racing en Max Verstappen dit seizoen laten zien. Volgens de tweevoudig wereldkampioen zijn zowel team als coureur momenteel op alle vlakken beter dan de concurrentie.

Met nog acht races te gaan gaat Verstappen met 364 punten aan kop in het wereldkampioenschap voor de coureurs. Teammaat Sergio Pérez staat op de tweede stek met 219 punten, gevolgd door Alonso in de Aston Martin met 170 punten. Bij de constructeurs is het Red Bull Racing dat de lijst aanvoert. De Oostenrijkse grootmacht staat op de eerste plaats met 583 punten, gevolgd door Mercedes met 273 punten. Het is inmiddels dan ook een kwestie van tijd voordat zowel Verstappen als Red Bull Racing het kampioenschap definitief beslissen.

Artikel gaat verder onder video

De beste op alle vlakken

"Red Bull heeft de snelste auto en zorgen beter voor de banden dan de rest", wordt Alonso geciteerd door Racefans. "Ze hebben de beste starts en de beste pitstops. Ze zijn op alle vlakken de beste. De hoogste topsnelheid, de beste performance op lage snelheid, de beste DRS-delta. Op dit moment is er niet één aspect van die auto dat geëvenaard kan worden. Hetzelfde geldt zo'n beetje voor Max. Hij is de beste in de kwalificatie, hij is de beste in de race en hij is de beste in de gevechten", aldus de Spanjaard.

Op dat niveau komen

Alonso vervolgt: "Hij is ook de beste met de pitstops. Het klopt dat een stop van twee seconden het record is en dat Red Bull altijd de snelste stops klokt en dat de monteurs het fantastisch doen, maar de coureur moet op dat vlak ook zijn deel doen en nooit fouten maken met de positie van de auto en dat soort dingen. Die twee samen zijn ongelofelijk en breken al die records en pakken al die overwinningen. Laten we zien wat de anderen kunnen doen en wat wij kunnen doen om op dat niveau te komen."