Brian Van Hinthum

Donderdag 7 september 2023 19:02

Max Verstappen zijn teamgenoot blijft een veelbesproken plek op de grid. Veel fans zijn benieuwd hoe iemand als Lewis Hamilton het naast de Nederlander zou doen. Nico Rosberg vraagt zich af of het voor welke coureur ter wereld dan ook wel een slimme zet is om naast de Nederlander in te stappen bij Red Bull.

Verstappen heeft door de jaren heen al de nodige teamgenoten versleten in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen reed achtereenvolgens naast Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon en Sergio Pérez en vaak hebben de mannen naast de Nederlander het vrij lastig. Voorlopig is het nog onduidelijk wie er na 2024 naast de Limburger komt te zitten. Na dat jaar loopt het contract van laatstgenoemde coureur op zijn eind, waardoor het afwachten wordt wie er naast de Nederlander komt te zitten.

Artikel gaat verder onder video

Rosberg versus Hamilton

Het stoeltje naast Verstappen wordt tijdens de Sky Sports F1-podcast besproken en Rosberg krijgt de vraag hoe hij denkt dat hij het naast de wereldkampioen zou doen. "Ik plaats Max op hetzelfde niveau als Lewis, dus dat is hoe ik het zou doen", grapt hij over zijn kansen naast Verstappen, daar waar Rosberg in 2016 Hamilton bij Mercedes wist te verslaan. "Dat is hoe ik het zou doen, dat is mijn beste gok." Vervolgens krijgt hij de opmerking dat een hoop fans dat graag zouden willen zien gebeuren. "Laten we dat maar vergeten", lacht Rosberg. "Die tijd ligt achter mij."

Vervloekte stoeltje

Vervolgens gaat hij wat dieper in op het 'vervloekte' stoeltje. "Het is lastig, want je weet dat je gewoon geen kans naast Max gaat hebben. Niemand in de wereld heeft een kans naast Max. Ja, je hebt de beste auto, je kan races winnen en zit in het beste team. Maar wil je echt accepteren dat je de duidelijke nummer twee bent? Het ligt per coureur verschillend. Ik zou het persoonlijk niet doen, want hij heeft zoveel ervaring binnen dat team. Het is bijna onmogelijk voor mij, zelfs in mijn beste dagen, om daar in te stappen en dan te verwachten hem de baas te zijn. Dat is niet realistisch. Ik zou het niet hebben gedaan, denk ik."