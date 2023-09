Lars Leeftink

Zondag 3 september 2023 21:52 - Laatste update: 21:52

In onze nieuwste GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag schreef Max Verstappen een Formule 1-record op zijn naam door de Grand Prix van Italië te winnen voor Sergio Pérez en Carlos Sainz. De Nederlander won daarmee zijn tiende race achter elkaar. Verder liet de Nederlander zich uit over het boegeroep van de Ferrari-fans, besprak Lewis Hamilton het record van de Nederlander en reageerde het internet gevat op de race in Monza. Dit is de GPFans Recap van 3 september.

Red Bull verslaat Ferrari in GP Italië, Verstappen pakt recordbrekende overwinning

Zondag boekte Max Verstappen zijn twaalfde zege van het seizoen en zijn tiende zege achter elkaar, waardoor hij het record van Sebastian Vettel uit 2013 heeft weten te verbeteren. De Nederlander had het lastig om langs Carlos Sainz te komen, maar toen dit gedaan was bleek ook de race wel voorbij te zijn. Sergio Pérez eindigde op P2, terwijl Sainz net teamgenoot Charles Leclerc achter zich kon houden voor P4. Samenvatting lezen? Klik hier!

Hamilton over record Verstappen: "Over het algemeen geef ik niks om statistieken"

Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen, kreeg het vanuit een lastige positie tijdens de Grand Prix van Italië voor elkaar om als zesde over de streep te komen. Dit deed hij ondanks dat hij tussendoor een straf van vijf seconden had gekregen. De Brit reageert op zijn race, zijn straf en het record van Max Verstappen. Meer lezen? Klik hier!

Zo reageert het internet op de zege van Verstappen: "Hij heeft de Monza-vloek verbroken"

Max Verstappen won zondag tiende race op rij door in Monza zijn teamgenoot en de twee auto's van Ferrari van zich af te houden. De Nederlander is de enige coureur uit de geschiedenis die dit voor elkaar heeft gekregen. De tweevoudig kampioen moest daarvoor wel afrekenen met Carlos Sainz, maar kon vanaf dat punt zijn eigen race rijden. Het internet reageert op het record en de race in Monza. Meer lezen? Klik hier!

Wilde Ferrari-fans én Verstappen-supporters zagen pole Sainz: "Belangrijk voor mijn land"

Daar waar Max Verstappen tijdens de Italiaanse Grand Prix hoopt om zijn tiende en recordbrekende overwinning op een rij te pakken, was het Carlos Sainz die voor het oog van hordes uitzinnige Italiaanse fans de pole position wist te pakken. Het zorgde voor mooie taferelen op de tribunes en rondom het circuit. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen gaat in op boegeroep van tifosi: 'Maakt mij allemaal niet uit'

Max Verstappen werd afgelopen zaterdag tweede tijdens de kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix en zou uiteindelijk op zondag de race winnen. De aanwezige fans van Ferrari lieten na afloop van de sessie duidelijk merken wat ze van de Nederlander vonden. Ze joelden hem namelijk uit tijdens de interviews, ondanks dat Charles Leclerc probeerde te voorkomen dat het gebeurde. Meer lezen? Klik hier!