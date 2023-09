Brian Van Hinthum

Zondag 3 september 2023 08:29 - Laatste update: 13:19

Daar waar Max Verstappen tijdens de Italiaanse Grand Prix hoopt om zijn tiende en recordbrekende overwinning op een rij te pakken, was het Carlos Sainz die voor het oog van hordes uitzinnige Italiaanse fans de pole position wist te pakken. Het zorgde voor mooie taferelen op de tribunes en rondom het circuit.

Daar waar Verstappen de ene na de andere pole position op zijn naam weet te zetten dit seizoen, moest hij tijdens de Grand Prix van Italië op het roemruchte circuit van Monza lijdzaam toezien hoe voormalig teamgenoot Sainz de man was die de show stal. De top drie werd zaterdagmiddag op milliseconden onderscheiden en het was uiteindelijk de Ferrari-coureur die aan het langste eind trok voor het oog van de fanatieke tifosi. Het zorgde voor een ongekende ontlading op de tribunes van het Autodromo Nazionale Monza. Het feest werd bovendien compleet gemaakt door Charles Leclerc op de derde stek. Verstappen split de beide rode bolides.

Vreugde bij Ferrari

Het belooft veel moois richting de race van zondag, waar Red Bull normaal gesproken over de snellere auto zou moeten beschikken. Toch maakt de aanhang van de Italianen een hoop los en is de hoop op de eerste Ferrari-zege op Monza sinds 2019 [Charles Leclerc] vurig. GPFans was op zaterdag ook aanwezig rondom het circuit om met mensen te spreken over het fantastische resultaat. Het nieuws sloeg ook bij de tifosi in als een bom. "Toen ik hierheen kwam, dacht ik dat Max zeker met een halve seconde voorsprong de pole zou gaan pakken en zou gaan winnen. Nu heb ik hoop dat Ferrari kan gaan winnen", zegt een Ferrari-fan uit Zwitserland die we spreken.

Haar gezelschap uit Italië dacht er vooraf wat anders over. "Toen ik vanochtend opstond, wist ik zeker dat Ferrari bij de eerste twee zou zitten. Ik had het wel verwacht." De verwachtingen voor zondag zijn dan ook hooggespannen. "Eén van de Ferrari's gaat winnen. Dat zou geweldig zijn, want het is mijn eerste live Formule 1-race", zegt ze. "Het is belangrijk voor mijn land", wordt er vervolgens nog toegevoegd. Haar gezelschap meldt vervolgens nog dat de sfeer door de DJ van dienst niet bepaald opgezweept werd, maar de rode bolides daar wél voor zorgden. "Wanneer de Ferrari's langsreden, was iedereen aan het juichen."

Als Verstappen-fan tussen de tifosi

Natuurlijk zijn er ook weer Verstappen-fans richting het raceweekend afgereisd en zij moesten dus lijdzaam toezien hoe Sainz het feestje verpestte. We spraken ze na afloop. "Eerlijk gezegd zit je wel echt in een rode zee. Dat is wel intimiderend", zegt de oranje uitgedoste fan. "We wisten dat het publiek gek zou worden bij een pole van Leclerc of Sainz, dus dat gebeurde ook." Ondanks het jammere resultaat, blijft de hoop onder de Verstappen-fans hoog. "Ik denk dat Max gaat winnen. Ik zei nog tegen mijn vrouw dat we niet helemaal naar Italië afreizen om Max zijn eerste race in tien wedstrijden te zien verliezen. Vertrekken vanaf P2 bezorgt hem natuurlijk wel een grotere uitdaging, maar dat heeft hij misschien wel nodig. Hij heeft weinig uitdaging gehad in de laatste negen races. Ik denk dat hij ergens tussen ronde drie en vijf weer voorop ligt."