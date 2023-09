Red Bull verslaat Ferrari in GP Italië, Verstappen pakt recordbrekende overwinning

Vincent Bruins

Zondag 3 september 2023 16:38 - Laatste update: 18:43

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Italië op zijn naam geschreven. De Nederlander kwam na 51 ronden op Autodromo Nazionale Monza als winnaar over de streep na een spannende strijd in de openingsfase met Carlos Sainz. Het is de tiende achtereenvolgende zege voor Verstappen en hij verbreekt daarmee het record van Sebastian Vettel dat stond sinds 2013.

De zondagswedstrijd op de 'Temple of Speed' ging pas om 15:20 van start, twintig minuten later dan gepland vanwege de ontplofte Honda-krachtbron van Yuki Tsunoda in de opwarmronde. Toen de rode lichten eenmaal uitgingen, werd er volop geracet onder een heerlijk, Italiaans zonnetje. Dit was het eerste raceweekend zonder ook maar één natte sessie sinds Miami. De buitentemperatuur was 30 graden Celsius en de baantemperatuur was nog heter dan op vrijdag en zaterdag met 44 graden Celsius. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Kevin Magnussen begonnen op de harde band en de rest van het veld stond op de medium compound.

Sainz behoudt leiding bij start

Sainz maakte vanaf pole position een prima start mee en behield de leiding voor Verstappen, Charles Leclerc, George Russell en Sergio Pérez. Achter de top vijf pakte Oscar Piastri de zesde plaats af van Alexander Albon, maar de Williams-coureur haalde de Australiër in de tweede ronde terug in. Achter Lando Norris en Lewis Hamilton vonden we Nico Hülkenberg op de tiende stek, nadat de Haas-coureur drie posities wist goed te maken. Dat duwde Fernando Alonso eventjes buiten de punten, maar de Aston Martin-coureur pakte niet veel later P10 weer terug. Het viel Verstappen in de openingsronden op dat de Ferrari's het lastig kregen met de banden: "Hij is al een beetje aan het glijden, dus dit komt goed," aldus de Nederlander over Sainz via de boardradio.

Pérez en Russell vechten

Verstappen begon de leidende Ferrari aan te vallen vanaf ronde 6. Hij probeerde langs de buitenkant van Sainz te gaan door de Variante del Rettifilo, maar laatstgenoemde gooide de deur dicht. "Dat was een beetje stout," lachte Verstappen over de boardradio. Het bleek een uitdaging voor hem om de rode bolide bij te houden op de rechte stukken. De topsnelheid van de Ferrari's kwam dus toch even als een verrassing voor Verstappen, maar zijn engineer Gianpiero Lambiase stelde hem gerust dat Sainz het lastig zou hebben met de achterbanden. In ronde 14 poogde Pérez voorbij Russell te gaan, maar beiden gingen wijd door de eerste chicane. Twee ronden later lukte de inhaalactie wel en de Mexicaan pakte de vierde positie.

LAP 6/51



Verstappen puts Sainz under immense pressure, but he closes the door at Turn 1



"That was naughty!" says Max 😅#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/K9Qffd3NWd — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

Sainz voelt de druk

Ondertussen aan de kop van het veld voelde Sainz de druk van Verstappen en in ronde 15 blokkeerde hij in de remzone voor de eerste chicane. Hij had geen goede exit en daar maakte Verstappen maar al te graag gebruik van. Door de rappe Curva Grande kwam hij langs de buitenkant van de Ferrari om de leiding af te pakken. Verstappen sloeg meteen een gat naar Sainz en Leclerc van zo'n vier seconden voor de eerste pitstops. Norris klaagde dat hij werd opgehouden door teamgenoot Piastri. Vervolgens gaf Leclerc hetzelfde aan over Sainz door over de boardradio te melden dat Sainz het erg lastig had met de achterbanden.

LAP 15/51



Sainz's defense finally cracks as he locks up a Turn 1 😱



Verstappen and Sainz run millimetres apart through Curva Grande, and Verstappen takes the lead!#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/X9YZAYoKHM — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

Pitstops

Sainz kwam in ronde 19 naar binnen om te wisselen van de medium compound naar de harde band, een ronde eerder dan Verstappen en Leclerc. De twee Ferrari's vochten vervolgens om positie, toen laatstgenoemde uit de pitstraat kwam. Dat zorgde er alleen maar voor dat de voorsprong van Verstappen groter werd en het gaf Pérez de mogelijkheid om achter de rode bolides aan te sluiten. Sainz bleef nog wel voor Leclerc. Russell kreeg een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek, nadat hij Esteban Ocon inhaalde door de eerste chicane af te snijden. De Alpine zou later uitvallen vanwege mechanische problemen. Norris kwam voor Piastri terecht na de pitstops, maar de McLarens maakte wel even contact in de Variante del Rettifilo.

LAP 24/51



A little love-tap between the McLarens 😮



Their contact at Turn 1 is noted by the stewards#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/4XslNHtrTA — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

Touché

In de tweede helft van de race kon Pérez de aanval inzetten op de Ferrari's. Leclerc begon meer en meer in zijn spiegels te kijken en hoopte zijn podiumpositie te kunnen verdedigen. De twee toucheerden in de remzone van Variante della Roggia in de dertigste ronde. Een ronde later ging Pérez op het rechte stuk voorbij aan Leclerc met behulp van de DRS. Ondertussen vochten Albon en Norris om de zesde positie. Daar weer achter had Hamilton op zijn nieuwere medium banden het gat gedicht naar Piastri. In de strijd om de achtste positie raakten ze elkaar en laatstgenoemde moest een extra pitstop maken om de beschadigde voorvleugel te laten vervangen. Hamilton werd als schuldige aangewezen en kreeg een tijdstraf van vijf seconden.

LAP 41/51



Hamilton hunts down Piastri for eighth but they make contact!



Hamilton continues in P8, but Piastri pits with damage#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/8184j4Z5BJ — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

Geen team orders bij Ferrari

Verstappen kreeg niks mee van het drama dat zich achter hem afspeelde. Hij won met een voorsprong van zo'n zes seconden. Pérez, na een boel geklaag over het rijgedrag van Sainz, wist dan toch voorbij de Spanjaard te gaan richting de eerste bocht om er een één-tweeresultaat van te maken voor Red Bull Racing. Het gevecht om de laatste podiumpositie werd een ware titanenstrijd tussen de twee Ferrari-teamgenoten. Uiteindelijk bleef Sainz voor Leclerc, maar er waren een boel bloedstollende momenten waarop het duo elkaar bijna raakte. Russell bevond zich in niemandsland en completeerde de top vijf. Hamilton versloeg Albon en Norris, en bleef als zesde geklasseerd, ondanks de tijdstraf. Fernando Alonso werd negende. Valtteri Bottas versloeg Logan Sargeant voor het laatste puntje. De Amerikaan viel vervolgens terug naar P13. Liam Lawson werd gepromoveerd naar P11, vanwege een tijdstraf voor Piastri die Sargeant buiten de baan had ingehaald.