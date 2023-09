Vincent Bruins

Zondag 3 september 2023 08:53

Max Verstappen werd afgelopen zaterdag tweede in de kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix. De aanhang van Ferrari liet na afloop van de sessie die de startgrid bepaalde, duidelijk merken wat ze van de Nederlander vonden. Ze joelden hem namelijk uit tijdens de interviews.

Verstappen kwam een fractie tekort op Carlos Sainz in Q3 op Autodromo Nazionale Monza. Het ging om slechts dertien duizendste van een seconde om precies te zijn. De andere Ferrari van Charles Leclerc kwam op de derde plek terecht voor George Russell en Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. Verstappen zal dus de voorste rij van de startopstelling delen met Sainz, voor wie dit zijn eerste pole position van 2023 is, wanneer later vandaag de rode lichten op de 'Temple of Speed' aan gaan.

Zo hard mogelijk gepusht

Ondanks dat hij de pole position misliep, was Verstappen toch tevreden over zijn kwalificatie: "Het was goed. Ik heb zo hard mogelijk gepusht," vertelde de coureur van Red Bull Racing over zijn rondje tegenover onder andere GPFans. "Op een circuit als dit, met hoe weinig downforce je hebt, is dat niet het makkelijkste, maar het was wel genieten." Het verbaast hem niet dat een Ferrari hem wist te verslaan: "Ze waren vorig jaar ook al zo snel. Daarnaast, als je hun achtervleugel ziet, dan lijkt deze behoorlijk geoptimaliseerd voor Monza. Die van ons is misschien niet het best geoptimaliseerd voor één rondje, maar normaal gesproken is het voor de race wel beter."

Rode auto

Na de Dutch Grand Prix op Zandvoort grapte Fernando Alonso, die tweede was geworden achter Verstappen, dat hij de Nederlander expres niet had ingehaald in de slotfase, omdat hij heelhuids het circuit wilde verlaten. Tijdens de persconferentie na afloop van de kwalificatie van gisteren kreeg Verstappen de vraag of hij ook niet beter op P2 kan blijven hier. "Oh nee, hoor, zo denk ik niet," antwoordde de kampioenschapsleider. "Ik ben hier alleen maar om te winnen en wanneer dat gebeurt, dan vogelen we daarna wel uit hoe we van het circuit wegkomen. Natuurlijk steunen deze fans Ferrari en natuurlijk willen ze altijd een rode auto zien winnen, maar ze zijn ook wel verstandig, weet je. Het zijn geen hooligans, dus het is allemaal oké."