Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 2 september 2023 21:17 - Laatste update: 22:23

Polesitter Carlos Sainz gaat zijn uiterste best doen om Max Verstappen op zondag achter zich te houden, maar weet dat dit een lastige opgave kan gaan worden. Het belangrijkste vindt de Spanjaard echter dat hij van het moment geniet.

Hoewel Red Bull en Verstappen dit jaar de spreekwoordelijke kar trekken in de Formule 1, was het Sainz die op zaterdagmiddag de pole positie wist te veroveren voor de Grand Prix van Italië. Verstappen kwalificeerde zich als tweede, Charles Leclerc pakte de derde startplek. Hoewel de polesitter weet dat het lastig zal gaan worden om de Red Bull van de regerend wereldkampioen achter zich te houden, houdt hij de moed erin. "Ik denk dat het kan gebeuren", reageerde Sainz tijdens de persconferentie. "Ik denk dat niets onmogelijk is morgen, vooral vanaf P1. Als ik een goede start heb, ga ik er alles aan doen om Max voor te blijven."

"Ik denk dat ze, terugkijkend op dit jaar, honderd procent van de races sneller waren en ze waren duidelijk sneller", vervolgt de polesitter. "Dus dat geeft me het gevoel dat het helemaal niet gemakkelijk zal zijn en dat ze op de één of andere manier een uitweg zullen proberen te vinden." De 29-jarige weet echter ook dat een ongeluk in een klein hoekje zit. "Er kan altijd iets gebeuren, we zouden morgen ook een bijzonder goede dag kunnen hebben en de overwinning kunnen pakken. Dus ik ga gewoon proberen om er morgen met een open blik in te gaan, ik ga rijden zoals ik de race wil winnen en ga me dan aanpassen aan de omstandigheden en aan het racetempo van elke auto."

De vloek van Monza

Sinds 2019 zijn er geen coureurs geweest die de Grand Prix op Monza back-to-back wisten te winnen. Aangezien Verstappen de race vorig jaar heeft gewonnen, zou deze statistiek in het voordeel van Sainz kunnen werken. De Spanjaard is daar echter niet mee bezig. "Misschien moet je dat aan Max vragen? Eerlijk gezegd geloof ik niet zo in die statistieken of deze - hoe noemen jullie ze - vloeken. Ik denk dat degene die op zondag wint, degene is die dit het meeste verdient. Normaal gesproken is dat degene die sneller is, tenzij er iets gebeurt. Ik ga gewoon proberen om die ene te zijn." Sainz benadrukt dat hij daarnaast ook gewoon wil genieten. "[Ik wil] genieten van de start op pole in Monza met Ferrari. Goede energie, goede vibes en dan gewoon genieten want het gaat leuk worden", aldus de 29-jarige.