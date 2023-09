Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 2 september 2023 19:37 - Laatste update: 19:43

Max Verstappen trekt zich vrij weinig aan van de uitspraken die Lewis Hamilton eerder dit weekend over hem deed. De Nederlander stelt dat de voormalig wereldkampioen waarschijnlijk 'jaloers' is op zijn huidige succes.

Hamilton sprak zich eerder dit weekend tegenover Sky Sports uit over de verschillen tussen Verstappen en teamgenoot Pérez en de manier waarop de media hiermee omgaat. "Het is eigenlijk interessant, want ik was vanochtend aan het rennen en ik dacht hieraan. Het verhaal dat door de media gaat... Toen ik me op een halve seconde kwalificeerde, zes tienden voor Valtteri, zeiden ze niet hetzelfde als wat ze vandaag zeggen als Max zich zes tienden voor Pérez kwalificeert - het wordt nu veel meer opgeblazen", zo vertelde Hamilton, die eraan toevoegde dat Verstappen nog nooit een sterke teamgenoot heeft gehad.

Na afloop van de kwalificatie in Monza heeft Verstappen gereageerd op deze uitspraken. "Misschien is Lewis een beetje jaloers op mijn huidige succes", zo wordt de regerend wereldkampioen geciteerd door De Telegraaf. "Hij denkt mogelijk dat hij daar iets mee wint, met dat soort uitspraken, maar het maakt voor mij niets uit." De 25-jarige coureur denkt dat Mercedes moeilijk met haar verlies om kan gaan, zeker gezien de jarenlange dominantie die het ervoor had. "Maar op een gegeven moment moet je ook realistisch zijn, als je weet dat het er niet in zit, dan moet je kunnen waarderen wat andere teams doen. Dat hebben wij ook altijd gedaan in de jaren dat zij dominant waren."

Verstappen nonchalant

"Je kan wel blijven roepen en schreeuwen dat het allemaal niet zo bijzonder is wat wij allemaal doen, of dat toontje een beetje hebben. Misschien zeggen ze dat niet altijd, maar dat denken ze wel", zo vervolgde Verstappen, die van mening is dat de andere coureurs zich beter op zichzelf kunnen focussen. "Dat is het enige waar je invloed op hebt. Ik heb dit soort dingen niet nodig", aldus de tweevoudig wereldkampioen.