Verstappen moet boegeroep van tifosi incasseren na kwalificatie op Monza

Vincent Bruins

Zaterdag 2 september 2023 18:58 - Laatste update: 19:00

Max Verstappen werd tweede in de kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix op Autodromo Nazionale Monza, nadat hij een fractie tekort kwam op Carlos Sainz. De top drie van de sessie wordt naderhand altijd op het rechte stuk geïnterviewd. Toen de Nederlander aan de beurt was, was dat helaas goed te horen aan het boegeroep van de tifosi.

Het is niet voor het eerst dat Verstappen, evenals zijn fans, worden uitgejoeld door de aanhang van Ferrari. Vorig jaar kwamen er al meldingen binnen over Red Bull-fans die op de tribunes op Monza gepest werden en gedwongen werden om hun Red Bull-petjes af te zetten. De tifosi noemden toen Verstappens moeder "een hoer" en ze floten de tweevoudig wereldkampioen uit na zijn overwinning. Verstappen zei zelf later dat het hem "geen zak" uitmaakte.

Auto afgesteld voor zondag

"Ik ben best wel tevreden met mijn ronde en ja, op Monza zit het heel dichtbij elkaar. En dat is oké," vertelde Verstappen bij Viaplay na afloop van de kwalificatie. De kampioenschapsleider heeft vertrouwen in de racepace van de Red Bull om zo de Ferrari's uit te kunnen dagen op de zondag. "Ik voelde me in de laatste training wel goed. Ik denk dat we over het algemeen altijd wel sterk zijn in de lange runs. Ik maak me niet al teveel zorgen. Ik denk dat ze in het begin van de race wel redelijk snel zullen zijn. Daarna gaat het erom wie de banden het langste heel houdt." Verstappen bevestigde ook dat de auto tijdens de kwalificatie al stond afgesteld voor de wedstrijd van morgen.

Leclerc steunt Verstappen

Ook dit jaar wordt Verstappen weer uitgejoeld. De Nederlander werd tweede in de kwalificatie en het was duidelijk dat de aanhang van Ferrari dat niet kon waarderen, zoals hier op de beelden is te zien. Charles Leclerc, die derde was geworden in de sessie die de startgrid voor de Italiaanse Grand Prix bepaalde, seinde naar de fans op de tribunes dat ze moesten ophouden. De Monegask leek hiermee duidelijk te maken dat hij het onsportieve gedrag niet kon accepteren.