Sainz pakt pole position voor eigen Tifosi in Italië: "Het was zo'n intense kwalificatie"

Remy Ramjiawan

Zaterdag 2 september 2023 17:20

De 29-jarige Carlos Sainz heeft zich in het Ferrari-rood voor de Tifosi op pole position weten te zetten voor de Grand Prix van Italië. De Spanjaard was 0.013 seconde sneller dan nummer twee, Max Verstappen. Ook Charles Leclerc kon de tijd niet evenaren en moest zich neerleggen bij een derde startplek.

Sainz, maar ook teamgenoot Leclerc hielden zich niet aan de gestelde maximumtijd die de FIA had ingesteld om fileproblemen te voorkomen. Toch was het uiteindelijk geen grove overtreding, want beide coureurs zijn er zonder straf vanaf gekomen. Daardoor hoeven de mannen niet te rekenen op gridstraffen en dus heeft Ferrari een prima kans om zondag voor het eigen publliek te gaan schitteren.

'Heb alles gegeven'

Sainz heeft met de snelste tijd op Monza zijn vierde pole position uit zijn carrière weten te pakken. "Het was zo'n intense kwalificatie, zeker in Q3. We gingen er alle drie voor. We zaten ook alle drie op de limiet. En in die laatste ronde wist ik dat er nog wat rondetijd zat, in de bochten: Ascari en Parabolica. Ik ging ervoor en dat ging eigenlijk best goed, want ik ging er echt even voor zitten in dat laatste rondje", zo legt hij achteraf op de grid uit.

Bedankje aan Tifosi

De Tifosi is in groten getale aanwezig rondom Monza en daar heeft Sainz ook enkele woorden voor over. "Ik heb het hele rondje, na het vallen van de vlag, al kippenvel gekregen (door de Tifosi red.). Nu ik uit de auto ben en dit zie, kan ik niet echt stoppen met het krijgen van kippenvel. Het is echt ongelooflijk. Of het nu in het hotel is of als we naar het circuit toe gaan, overal waar we naartoe gaan horen we het gejuich en voelen we de steun. Dat is het beste gevoel dat je kunt krijgen als coureur of als atleet", zo legt hij uit.

Grand Prix van Italië

De pole position pakken is natuurlijk een goede stap, maar een overwinning is wat Ferrari wil behalen. "Dat is het doel voor morgen. Morgen ga ik alles geven om dat plekje op het podium vast te houden, die eerste plek." Toch moet Ferrari rekening houden met Verstappen. De longruns van de Nederlander waren namelijk sneller dan die van de coureurs van Ferrari. "Een goede start en een goede eerste stint en dan moeten we even kijken of we het gevecht met Max kunnen aangaan. In de longruns was hij namelijk wel sneller, maar nogmaals ik ga alles geven."