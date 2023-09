Lars Leeftink & Jan Bolscher

Lewis Hamilton kreeg het vanuit een lastige positie tijdens de Formule 1 Grand Prix van Italië voor elkaar om naar P6 te rijden, ondanks dat hij tussendoor een straf van vijf seconden had gekregen. De Brit reageert op zijn race, zijn straf en het record van Max Verstappen.

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, laat Hamilton weten dat hij even in de war was over het moment dat hij naar binnen moest komen. "Ons tempo voelde niet goed op dat moment, maar de ronde voor de stop zeiden ze ineens dat ik naar binnen moest komen. Dus dat was een beetje verwarrend. Toen was ik wel bezorgd dat McLaren ver voor mij zou komen, want het gat met mijzelf en de auto's van McLaren was niet groot. Toen [na de stop] wist ik wat mij projectie zou zijn en begon ik mijn banden te sparen. Vervolgens had ik wat goede duels."

Duel met Piastri

Hamilton moest na zijn stop langs de twee auto's van McLaren, waarbij hij bij zijn inhaalactie op Oscar Piastri contact maakte met de auto van de Australiër. Hamilton kreeg vijf seconden straf en Piastri had zoveel schade aan zijn voorvleugel dat hij een stop moest maken en hij zijn punten als sneeuw voor de zon zag verdwijnen. De Brit weet dat het zijn fout was, toen hem naar het incident werd gevraagd. "Het was mijn fout. Het was eigenlijk niet opzettelijk, ik kwam langszij en schatte het gat dat ik rechts van hem had verkeerd in. Ik wist dat het mijn fout was geweest, dus ik wou even naar hem toe gaan om duidelijk te maken dat het niet expres was. Dat doen heren namelijk."

Record Verstappen

Hamilton weet dat Mercedes vooral op zaterdag moet verbeteren om voor de concurrentie te komen. "Ons races zijn eigenlijk behoorlijk recht door zee, dus we moeten gewoon beter zijn tijdens de kwalificatie. We moeten het doen met de auto die we nu hebben en we zijn op dit moment de derde snelste auto (achter Red Bull en Ferrari)." Over het record van Verstappen, die zijn tiende zege op rij boekte, en zijn uitspraken van eerder deze week over zijn teamgenoten en die van Verstappen, is de Brit kort maar krachtig. "Ja, ik had snelle teamgenoten. Bottas was snel, heel vaak. Ik geef verder in het algemeen niet om statistieken."