Zaterdag 2 september 2023 14:03 - Laatste update: 14:08

Regerend wereldkampioen Max Verstappen onthult bij Motorsport.com dat hij vanaf het 2023-seizoen een nieuwe performance engineer aan boord heeft. Naast Gianpiero Lambiase is Richard Cooke de belangrijkste man achter de knoppen in het raceteam van Verstappen.

Formule 1 blijft natuurlijk een echte teamsport, hoewel het wellicht niet altijd te zien is, als de coureurs hun eigen ding doen op de baan. Toch moet de pitmuur niet worden onderschat, want de engineers staan altijd in nauw contact met de coureur. 'GP' kennen we inmiddels als de stem in de oren van de Nederlandse Red Bull-coureur, maar Verstappen wijst ook naar de belangrijke rol van Cooke.

'Duurde even voordat we elkaar begrepen'

Cooke is vanaf dit seizoen één van de twee mannen waar Verstappen nauw mee samenwerkt en die relatie had wel eventjes de tijd nodig. "Dit jaar heb ik door de omstandigheden vrijwel vanaf het begin met een nieuwe performance engineer samengewerkt. Ik moet zeggen dat ik heel trots ben op het werk dat hij deed toen hij de baan aannam en op wat we hebben bereikt. Hij is ongelooflijk en erg leuk om mee te werken. Maar het is vooral leuk als je iemand nieuw in je team haalt: Het duurde ook even voordat we echt begrepen wat we van elkaar nodig hadden", zo legt hij uit.

Details

Daar waar 'GP' het grotere geheel in de gaten houdt, richt Cooke zich op de systemen van de auto, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de instellingen van het differentieel. De nieuwe engineer helpt Verstappen ook om de auto te ontwikkelen. "Dit geldt ook voor de auto, je analyseert voortdurend elk detail. Ook voor de nieuwe auto volgend jaar of het jaar erna, wat heb je daar nodig. Moeten we naar die specifieke gebieden kijken? Wat kunnen we verbeteren? En ja, het is eigenlijk een continu werk", aldus Verstappen.