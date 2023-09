Remy Ramjiawan

Toto Wolff heeft aangegeven dat de contractverlenging van Lewis Hamilton bij Mercedes veel sneller afgerond had kunnen zijn, als er geen juridische procedures waren geweest.

Voorafgaand aan het weekend van de Grand Prix van Italië werd bekendgemaakt dat zowel Hamilton als zijn teamgenoot George Russell een contractverlenging van twee jaar hebben getekend bij het team. Het maakt een voorlopig einde aan het gespeculeer van de zevenvoudig kampioen, die in de afgelopen maanden ook in verband is gebracht met een mogelijke overstap naar Ferrari.

Advocatenwerk

Volgens de teambaas van Mercedes heeft het zo lang geduurd, omdat er simpelweg advocaten in het spel waren. Tegenover Sky Sports F1 vertelt Wolff: "Ja, we hebben al in mei getekend, maar we hebben het niemand verteld. We dachten eraan om de spanning er een beetje in te houden! Maar, in alle ernst, we wisten dat we een overeenkomst hadden, niet alleen emotioneel, maar ook op papier een tijdje geleden al. Maar, dan krijg je nog advocaten op je dak en zij vinden dingen. Zoals bijvoorbeeld brieven die verkeerd waren geschreven enzovoorts."

'Beste coureur aller tijden binnenboord houden'

Uiteindelijk zijn de beide coureurs voor nog minimaal twee jaar verbonden aan Mercedes en daar is Wolff uitermate gelukkig mee. "Lewis is de beste coureur aller tijden in de Formule 1, in termen van records en kampioenschappen zoals Michael [Schumacher]. De combinatie met George, die nog in zijn beginjaren zit, is optimaal, want ze pushen elkaar. Ze hebben soms verschillende benaderingen van de afstelling en aan het eind hebben ze dezelfde voordelen. Het is een geweldige relatie." Wolff wilde vooral het rijdersduo niet aanpassen, want daar is hij best wel tevreden over. "Ik heb het altijd gezegd toen we vernieuwden, ik wil niet buiten flirten als ik een goede relatie heb. Alleen als ik zie dat het niet de goede kant op gaat, dan zou ik de markt testen, maar dat heb ik niet gedaan", aldus Wolff.