Remy Ramjiawan

Zaterdag 2 september 2023 09:14 - Laatste update: 09:15

Voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa zal voorlopig niet meer verschijnen als ambassadeur van de koningsklasse. De Braziliaan ligt in de clinch met de sport over het wereldkampioenschap van 2008 die niet naar hem, maar naar Lewis Hamilton ging.

Massa heeft zich in de voorbije maanden uitgesproken over het kampioenschap van 2008. De Braziliaan is van mening dat de titel eigenlijk naar hem had moeten gaan. Fernando Alonso won in 2008 de race in Singapore, maar achteraf bleek dat het team van Renault een plannetje had gesmeed om de Spanjaard aan de overwinning te helpen. Bernie Ecclestone gaf in maart aan dat de leiding van de sport destijds al op de hoogte was van het schandaal en Massa vindt dat het resultaat daarom geschrapt had moeten worden. Als dat was doorgezet, dan was de titel naar Massa gegaan. Inmiddels is duidelijk dat de sport niet van plan is om de wereldtitel uit 2008 alsnog toe te kennen aan de Braziliaan.

Ambassadeursrol

De strijd die Massa aan het voeren is tegen de sport, brengt de Formule 1 in verlegenheid. Zo is Massa een ambassadeur van de Formule 1 en is hij veelvuldig te zien bij F1TV. Daar analyseert de Braziliaan de sessies en laat hij zijn licht op bepaalde situaties schijnen. Die rol legt Massa tijdelijk stil, zo weet Motorsport.com te melden. Het was de bedoeling dat Massa dit weekend ook aanwezig zou zijn in Monza, maar die plannen zijn geschrapt. "Massa had al een vliegticket gekocht, maar kreeg op maandag een telefoontje van een hooggeplaatst persoon bij F1 met het verzoek om niet naar Monza te komen", zo liet een woordvoerder van Massa weten.

Letter Before Claim

In augustus werd bekend dat de advocaten van Massa een zogeheten 'Letter Before Claim' naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem en Formule 1-CEO Stefano Domenicali hebben gestuurd. Daarin lieten de raadsmannen van de Braziliaan weten dat Massa een 'slachtoffer van een samenzwering' is geweest. Het doel is uiteindelijk niet meer om de wereldtitel op naam van de Braziliaan te krijgen, Massa wil nu simpelweg een vergoeding. Dit omdat hij als gevolg van de samenzwering miljoenen is misgelopen aan inkomsten, zo stellen zijn advocaten.