Voor Max Verstappen is het behalen van een zevende, achtste of zelfs negende wereldtitel niet een doel op zich. De Limburger heeft al meerdere keren laten doorschemeren dat hij nog altijd andere ambities heeft buiten de koningsklasse om en legt in gesprek met RaceFans uit dat zijn uitspraken over een pensioen niet als dreigement moeten worden gezien.

In de hedendaagse Formule 1 gaat de gemiddelde leeftijd steeds verder omlaag. Toch laten mannen als Fernando Alonso en Lewis Hamilton zien dat leeftijd niet altijd een rol hoeft te spelen. Verstappen was de jongste debutant ooit in de Formule 1 en is in 2023 begonnen aan zijn negende seizoen binnen de sport. De Red Bull-coureur beschikt over een bolide waarmee de zeges aan elkaar geregen kunnen worden en heeft nog altijd een contract tot en met 2028 op zak. Op dat moment heeft hij de leeftijd van 31 jaar bereikt en wat zijn plannen daarna zijn, daar heeft hij zelf al wel een idee over.

Geen bedreiging

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij zich op een gegeven moment wil gaan toeleggen op het langeafstandsracen. Tot die tijd ziet hij zichzelf echt nog wel in de Formule 1. "Eerlijk gezegd is het niet echt een bedreiging [om de Formule 1 te verlaten], het is gewoon hoe ik mijn leven zie. Ik race al sinds ik vier jaar oud was en op een gegeven moment is genoeg genoeg. Voor mij gaat het niet om het winnen van zeven, acht titels, negen titels. Als je eenmaal gewonnen hebt, is het uiteindelijk altijd hetzelfde", zo geeft hij aan.

Andere ambities

"Ik heb mijn zinnen al gezet op wat ik ook buiten de Formule 1 wil gaan doen", zo gaat hij verder. Hij wijst nog niet naar een specifieke klasse of discipline, maar wil wel zijn passie achterna gaan. "Het is een grote passie van me en ik wil dat ook waarmaken." Op de vraag of hij zelf, net als Alonso, in zijn nadagen nog in de Formule 1 terug te vinden is, reageert hij: "Nee, absoluut niet. Geen zin in."