Remy Ramjiawan

Vrijdag 1 september 2023 12:25 - Laatste update: 12:31

Sky Sports F1-verslaggever Craig Slater heeft enkele details uit de contractverlenging van Lewis Hamilton doorgekregen. De journalist wijst naar een salaris van zo'n vijftig miljoen euro per jaar voor de zevenvoudig kampioen, waardoor hij in de buurt komt van Max Verstappen.

Donderdag werd het nieuws wereldkundig gemaakt dat Hamilton en Mercedes minimaal nog twee jaar met elkaar doorgaan. Daarmee zijn de speculaties over de toekomst van de Brit ook voorbij. Hoewel het er op leek dat de twee partijen even de tijd nodig hadden om alle punten uit te werken, geeft Mercedes bij Slater aan dat de aankondiging op dit moment eigenlijk niets geks is.

Onderhandelingen duurden niet langer dan normaal

"Het team heeft aangegeven dat het niet langer dan normaal heeft geduurd. Dat is slechts speculatie van de media geweest en daardoor leek het erop", zo legt Slater uit bij Sky Sports F1. "Ook wezen ze [Mercedes red.] naar 2021. Lewis ging dat seizoen ook in zonder dat hij een verlenging voor de tijd daarna op zak had. Het heeft precies zo lang geduurd, als het nodig heeft gehad. Dat zeggen ze", aldus Slater.

Hamilton heeft een verlenging tot en met 2025 getekend en hoopt in die periode nog een gooi te kunnen doen naar zijn achtste titel. Mercedes heeft met de W13 en de W14 nog geen bolide op de grid gebracht waarmee dat mogelijk is, maar Hamilton lijkt dus genoeg perspectief te zien.

Salaris

Ook het salaris zal een rol hebben gespeeld en Slater wijst naar een Hamilton die in ieder geval in de buurt van de regerend kampioen wilde zitten. "Wat betreft zijn salaris? Dat heeft ook niet erg lang geduurd in de onderhandeling. Ik heb natuurlijk geen cijfers gezien, maar een betrouwbare bron uit de Formule 1-paddock wijst naar een deal waarbij hij vijftig miljoen euro per jaar zal gaan verdienen, inclusief bonussen. Daarmee komt hij in de buurt van Max Verstappen en dat is hij waard", aldus Slater.