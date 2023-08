Lars Leeftink

Donderdag 31 augustus 2023 13:53

Sergio Pérez is niet te spreken over zijn raceweekend in Nederland, maar wil nu ook graag de focus verleggen op de Formule 1 Grand Prix van Italië. Die staat dit weekend namelijk al op het programma en is een mooie kans voor de Mexicaan om weer op het podium te komen.

Het weekend van Pérez in Nederland leek aardig te verlopen, zeker nadat hij bij de start in de regen de juiste keuze had gemaakt door meteen naar binnen te komen. Het leverde hem de eerste plaats op, maar teamgenoot Max Verstappen bleek in de regenachtige omstandigheden veel sneller te zijn. Bij de overgang van nat naar droog ging Verstappen succesvol voor de undercut, waardoor de Mexicaan terug zou vallen. Uiteindelijk moest Pérez dankzij een tijdstraf genoegen nemen met P4, achter Fernando Alonso en Pierre Gasly.

Pérez over Dutch GP

In het persbericht van Red Bull blikt Pérez nog even terug op het raceweekend in Zandvoort. "Zandvoort was enorm frustrerend voor mij, zeker zondag, dus in Monza draait het erom dat we een podiumplek pakken, de plek die we afgelopen weekend verdienden. Soms pakken situaties en het weer in je voordeel uit, soms juist niet. Het was heel ongelukkig dat ik die tijdstraf kreeg. Het team heeft zo hard voor me gewerkt op zondag en onze reacties op de alsmaar veranderende weerscondities laten zien hoe goed we samen kunnen werken."

Grand Prix Italië

Pérez laat het weekend in Nederland echter achter zit en gaat zich nu focussen op de toekomst. Vanaf vrijdag staat het volgende raceweekend namelijk alweer op het programma. In Monza zal Pérez hopen op het podium terecht te komen. "Ik voel me goed in de auto, de auto voelt gebalanceerd en snel aan en we hebben echt aan iets speciaals gewerkt samen. Ik wil de ware snelheid van de auto dit weekend laten zien."