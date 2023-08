Lars Leeftink

Donderdag 31 augustus 2023

Jackie Stewart, voormalig F1-coureur, is van mening dat Max Verstappen niet veel meer te verbeteren heeft en de komende jaren nog wel wereldkampioen gaat worden. Lewis Hamilton gaat volgens Stewart verder zijn achtste titel niet meer veroveren.

In gesprek met Bild is Stewart lovend over Verstappen. "Bij Verstappen zie ik niet veel ruimte meer om zich te verbeteren. Of het nu regent, waait, of heel warm is, Max haalt overal het absolute maximum uit de auto. Ik vind het helemaal niet saai. Natuurlijk, het wereldkampioenschap is beslist, maar daarachter is het nog heel spannend." Stewart denkt dan ook dat het toekomstige kampioenschap van Verstappen in 2023 niet zijn laatste gaat zijn. "Er zijn nu veel meer races. Toen ik in 1969 voor het eerst wereldkampioen werd, waren er slechts elf Grands Prix. Bij dit aantal races kan je je ook een slecht weekend veroorloven, en dan alsnog titelkansen hebben."

Hamilton

Volgens Stewart is Hamilton zeker één van de beste coureurs aller tijden, maar niet op basis van talent. "Lewis [Hamilton] is één van de besten die ooit in de Formule 1 gereden hebben, maar de waarheid gebiedt wel te zeggen dat hij de afgelopen tien jaar met Mercedes voor een team aan de start verscheen dat nagenoeg geen concurrentie had. Hij kon altijd winnen, en toen verloor hij in 2016 van Nico Rosberg. Dat is met alle respect een goede coureur, maar niet de meest getalenteerde ter wereld."

Achtste titel Hamilton

Gaat de achtste titel van Hamilton nog komen? Stewart gelooft er niet meer in. "Dat is ook van Mercedes afhankelijk. Het is niet onmogelijk, maar ik geloof niet dat hem dat nog gaat lukken. Ik denk ook niet, ondanks de geruchten, dat hij nog van team gaat wisselen. Daardoor, en doordat de auto niet meer zo goed is als voorheen, heeft hij serieuze problemen."