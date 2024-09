Lando Norris won alweer meer dan een week geleden de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort, waarna hij afgelopen weekend derde werd in Monza. Zo is het gat met concurrent Max Verstappen in het kampioenschap flink kleiner geworden. Norris heeft na de race in Monza nogmaals gereageerd op zijn 'simply lovely'-uitspraak na zijn zege in Nederland.

Norris doet dit seizoen voor het eerst in zijn F1-carriere echt voorin mee om zeges in de koningsklasse. Dit heeft al in twee zeges geresulteerd, waardoor hij nu tweede staat in het wereldkampioenschap. Daarnaast heeft McLaren zo'n ontwikkeling meegemaakt, dat het nu de snelste en meest complete auto van de grid heeft. Hier hoopt het team in 2025, maar wellicht ook in 2024 al van te profiteren bij de constructeurs en zelfs coureurs.

Norris over 'simply lovely'-uitspraak

Het gat tussen Norris en Verstappen in het kampioenschap is 62 punten, ondanks dat de Brit vragen over een wereldkampioenschap liever niet wil beantwoorden. In gesprek met Sky Sports krijgt Norris tijdens het raceweekend in Monza de vraag wat de gedachte was achter zijn uitspraak na zijn overwinning in Zandvoort. "Max [Verstappen] heeft veel races gewonnen en veel gezegd. Ik bereid me er niet op voor, dus het voelde gewoon als de makkelijkste weg. Het betekent niets voor me. Ik probeer geen statement te maken. Ik wil winnen en ga dan weer naar huis. Het gaat me niet om een statement en dat ik dit allemaal per se wil doen. Het schoot me gewoon te binnen en ik dacht: ik zeg het gewoon."

Norris bedoelde opmerking als grapje

Norris stelt dat hij geen gedoe wilde veroorzaken met zijn uitspraak over de boardradio en bedoelde het vooral als grapje richting Verstappen en de fans. "Het is iets leuks en ik bedenk het niet. Ik probeer niet te graven, zoals veel mensen willen doen. Ze proberen er een headline uit te halen. Het was meer iets grappigs om te doen en ik heb natuurlijk veel respect voor Max. Dus ik heb één van zijn vele overwinningen gestolen."

