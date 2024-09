'Alarmfase één bij Red Bull', dominant McLaren en sterk Ferrari: conclusies na GP Italië

Afgelopen weekend vond het zestiende raceweekend van het seizoen 2024 plaats. In Monza werd de F1 Grand Prix van Italië verreden door Max Verstappen en zijn collega's. De belangrijkste conclusies na die race.

De afgelopen twee seizoenen had Verstappen met een dominante auto de race in Monza op zijn naam geschreven. De legendarische Grand Prix was dit keer echter, voor de tweede keer in zijn carrière, een prooi voor Charles Leclerc. Hij bleef de McLaren's van Oscar Piastri en Lando Norris voor dankzij de juiste strategie, terwijl Max Verstappen met een lastig te besturen RB20 op de zesde plaats eindigde. Op Yuki Tsunoda na kregen alle coureurs het voor elkaar om de finish te halen.

Eenstopper blijkt de juiste strategie voor Leclerc

Leclerc begon de Grand Prix op het circuit in Monza vanaf P4. De Monegask begon op de mediums, zoals bijna alle coureurs deden en reed echter samen met Carlos Sainz langer door dan alle andere coureurs. De andere coureurs voorin hadden besloten dat een tweestopper de juiste keuze was. Ferrari ging echter voor een eenstopper, en dit bleek zeker voor Leclerc goed uit te pakken. De Monegask bleef hierdoor in de slotfase een aanstormende Piastri en Norris voor om de race te winnen, iets wat nooit was gelukt als Leclerc nog een pitstop had gemaakt. Sainz, die ook voor deze strategie ging en lang op P2 reed, eindigde uiteindelijk op P4 en zag Piastri en Norris in de slotfase langs hem gaan.

Norris beweert van niet, maar Brit kan Verstappen uitdagen voor de titel

Voorafgaand aan het weekend stelde Norris stellig dat hij geen kans maakt op de titel en er niet over wil praten. Hij ging zelfs zover dat hij geen antwoord meer wilde geven als het woord wereldkampioen gebruikt werd in een vraag. Norris, die dus derde werd dit weekend, verkleinde het gat met Max Verstappen dit weekend met acht punten van 70 naar 62 punten en beschikt met McLaren duidelijk over de beste auto. De Brit kende echter wederom geen goede eerste ronde, iets wat uiteindelijk voor zijn tweede plaats in ieder geval beslissend bleek te zijn.

Verstappen heeft het tegelijkertijd met Red Bull extreem lastig. De Nederlander heeft lang de problemen nog kunnen compenseren met zijn eigen kwaliteiten als coureur, maar zelfs dit was afgelopen zaterdag en zondag niet mogelijk. Verstappen kwalificeerde zich als zevende op 0.695 seconden van Norris en moest tijdens de race genoegen nemen met P6. Zelfs tijdens de laatste stint, waarin Verstappen op nieuwe mediums een gat had van 7,5 seconden op Lewis Hamilton - die op oudere hards reed - kon Verstappen geen vuist maken. Sterker nog: Hamilton kwam uiteindelijk met vijftien seconden voorsprong op Verstappen over de streep en was dus zelfs uitgelopen, terwijl George Russell maar op iets minder dan twee seconden van de Nederlander over de streep kwam. Zoals Verstappen al stelde, is het 'alarmfase 1' bij Red Bull. De vraag is of Norris en McLaren daar tijdens de resterende races genoeg van weten te profiteren om de titelstrijd bij de coureurs nog spannend te maken.

Ferrari zet stap in goede richting

Dat die titelstrijd bij de constructeurs spannend is, daar bestaat geen twijfel over. Red Bull staat met 446 punten nog wel op P1, maar McLaren heeft afgelopen weekend het gat flink gedicht en heeft nu 438 punten. Ferrari heeft zich dankzij het goede weekend in Monza echter ook gemeld en heeft nu 407 punten achter haar naam staan. De top drie zit dus bijna binnen dertig punten van elkaar, wat met nog acht races te gaan een minuscuul gat is. Dat Mercedes hier niet aan meedoet, hebben ze vooral te danken aan hun matige start van dit seizoen. Ferrari heeft een wat mindere periode achter de rug na een goede start, maar zal hopen met dit weekend en de upgrades een stap in de goede richting te hebben gezet richting Mercedes en McLaren.

Mercedes legt toekomst definitief in handen van Antonelli

Buiten de sessies om besloot Mercedes dat het weekend in Monza het moment was om de line-up voor 2024 officieel te maken. Naast George Russell zal Andrea Kimi Antonelli, zonder echt ervaring te hebben in F1, zijn debuutseizoen gaan rijden in de koningsklasse bij Mercedes. Daar zal hij amper tot geen ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, want bij Mercedes zal hij er meteen moeten staan om de Zilverpijlen mee te kunnen laten doen bij de constructeurs met Red Bull, McLaren en Ferrari. Antonelli, gezien als het grootste talent dat F1 komt versterken sinds Verstappen, zal de druk voelen. Het is aan Russell, de nieuwe kopman van het team, om deze druk te verlichten en deels op zich te nemen. Geen Verstappen, Sainz of een andere ervaren coureur dus als vervanger van Hamilton, maar Antonelli.

Alpine kent terugval

Alpine begon dramatisch aan het seizoen 2024, maar herstelde zich richting en ook tijdens de races in Europa erg goed. Rondom de Grand Prix van Monaco bleek het team in enorm goede doen te zijn en scoorde het zelfs met twee auto's punten. Van die vorm is inmiddels niet zoveel meer over. Van de laatste vijf raceweekenden heeft het team twee keer punten gescoord, terwijl drie keer het team buiten de top tien eindigde. Afgelopen weekend kwam Alpine er qua race pace niet aan te pas, met een veertiende en vijftiende plaats als eindresultaat voor Esteban Ocon en Pierre Gasly. De vraag is of Alpine zich dit seizoen voor de tweede keer nog kan herpakken in een poging om Visa Cash App RB en Haas nog uit te dagen voor P6 bij de constructeurs.

Kick Sauber rijdt onzichtbaar richting het einde van 2024

Voor Kick Sauber, of Stake F1, geldt dat het eigenlijk dit hele seizoen al compleet onzichtbaar achteraan het veld rijdt. Met een fel groene en zwarte livery is dat behoorlijk knap, maar het team krijgt het voor elkaar. Sauber is natuurlijk, zonder dat dit een groot geheim is, allang bezig met 2026. Dan begint de samenwerking met Audi, waar op zowel de voorgrond als achtergrond al mensen voor zijn aangenomen. Nico Hülkenberg werd al aangetrokken voor 2025 en daarna, terwijl ook Mattia Binotto werd aangetrokken. De kans dat Kick Sauber dit seizoen punten gaat scoren, is echter vrij klein. De auto is dramatisch op zowel zaterdag als zondag, de strategie niet indrukwekkend en de pitstops niet foutloos en tevens langzaam.

Daarnaast zijn ook Valtteri Bottas en Zhou Guanyu niet echt in vorm. Naast Hülkenberg is er nog een stoeltje beschikbaar voor 2025, waarbij de vraag is wie dit stoeltje voor een seizoen in gaat vullen. Bottas wil een meerjarig contract, terwijl Kick Sauber maar voor een seizoen iemand wil vastleggen en haar opties open wil laten voor 2026. Andere opties die genoemd worden zijn Zhou Guanyu en Gabriel Bortoleto. Linksom of rechtsom, de coureurs die in dit stoeltje terecht gaat komen zal geen hoge verwachtingen hebben sportief gezien voor 2025.

