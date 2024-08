Terwijl Toto Wolff met Mercedes genoegen moest nemen met P7 en P8 dankzij een extra stop tijdens de F1 Grand Prix van Nederland, ziet hij wel dat Lando Norris en McLaren het kampioenschap bij de constructeurs weer spannend hebben gemaakt. Max Verstappen en Red Bull Racing zijn gewaarschuwd.

Norris gaf bij de start, na een indrukwekkende kwalificatie, zijn eerste plaats weg. Nadat hij deze weer heroverd had, reed Norris weg van Verstappen en keek hij niet meer om. Met meer dan twintig seconden voorsprong won hij de race voor de Nederlander, die op alle banden geen antwoord had. In gesprek met ESPN zegt Wolff dat hij onder de indruk was van de prestatie van Norris. "Norris heeft de volledige concurrentie vernietigd met die snelste ronde aan het einde. Met een band die 42 ronden oud was en een gat van 20 seconden.

Wolff ziet kampioenschap constructeurs weer spannend worden

Red Bull domineerde de afgelopen twee seizoenen de kampioenschappen, maar bij de constructeurs gaat het dit seizoen een stuk lastiger. Daar waar het team vorig jaar nu al meer dan vijfhonderd punten had, heeft Red Bull er nu 434 en heeft McLaren er 404. Het Britse team is een concurrent geworden, terwijl Ferrari ook al op 370 punten staat er niet ver weg is. Wolff denkt dat het kampioenschap erg spannend gaat worden. "Ik denk dat dit kampioenschap, het constructeurskampioenschap, nu helemaal open ligt. Dat is alleen maar goed voor de Formule 1." Bij de coureurs heeft Verstappen nog zeventig punten voorsprong, waardoor hij nog twee keer vaker uit mag vallen dan Norris zonder de eerste plaats weg te geven.

