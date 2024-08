Nina Gademan kwam afgelopen weekend als wildcard in actie in de F1 Academy tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Volgens haar is het fysiek gezien niet mogelijk voor vrouwen om in F1 te komen en gaat dit voorlopig ook niet veranderen. Het gaat hierbij vooral om het fysieke plaatje.

Jack van Gelder, die ook aan tafel zat bij Vandaag Inside, vraagt tijdens het programma aan Gademan hoe groot het verschil op fysiek gebied is. Is het fysiek mogelijk voor vrouwen om in F1 te rijden? "Ik denk in de Formule 1 niet. Recent heeft Jessica Hawkins ook nog getest in de Formule 1, maar het moeilijke voor ons is de opstartklasse. In de Formule 2 is er geen stuurbekrachtiging. Als we dan door zo'n bocht als bocht drie in Zandvoort moeten met die banking, dat is voor ons niet te doen helaas."

Rutger ziet geen probleem voor vrouwen

Rutger Castricum, die ook aan tafel zat, reageerede vervolgens met een opmerking. "Dat moet toch makkelijk kunnen. Je hoeft niet eens in te parkeren. Dan kunnen ze het toch?", aldus Castricum. "Ik ben dit echt gewend", zegt Gademan vervolgens over de opmerking van Castricum. De F1 Academy gaat nog racen in Singapore, Qatar en Abu Dhabi.

