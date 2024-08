Volgens Christian Danner, voormalig F1-coureur, heeft Lando Norris zeker nog een kans om dit seizoen de titel te pakken in F1. Max Verstappen moet dan wel een behoorlijk aantal punten minder gaan scoren dan Norris, iets wat volgens Danner mogelijk is nadat hij tijdens de Grand Prix van Nederland Verstappen 'eruit liet zien als een beginner'.

In gesprek met Motorsport-Magazin zegt Danner dat Norris als een bezetenen aan het rijden was afgelopen weekend. "Norris wordt steeds beter. Hij kan dit jaar nog wereldkampioen worden. Hij [Norris] liet Verstappen er als een beginner uitzien. Ik was erg onder de indruk van de koele manier waarop hij het deed en hoe goed hij zijn actie voorbereid had. Het was echt goed gepland. Dat is precies hoe je het moet doen."

Danner onder de indruk van Norris in Zandvoort

Volgens Danner kwam het hoogtepunt van de race van Norris pas helemaal aan het einde. "Wat echt geweldig was, was de snelste ronde in de laatste ronde van de wedstrijd. Hij deed dat op banden, die niet meer in de best mogelijke staat waren. Norris had de situatie dusdanig onder controle dat hij in de allerlaatste ronde nog een ronde reed die sneller was dan die van Hamilton op zachte banden. Ik was stomverbaasd. Dat overtuigde me."

Danner ziet Norris nog kunnen strijden om wereldkampioen

Het gat tussen Verstappen en Norris is momenteel zeventig punten, waardoor hij nog flink wat werk aan de winkel heeft om dit gat te dichten. Momenteel mag Verstappen twee keer vaker uitvallen dan Norris, waarbij zijn voorsprong dan nog steeds twintig punten zou zijn als Norris die races zou winnen. Toch denkt Danner dat het voor Norris nog mogelijk is. "Verstappen heeft nog steeds een behoorlijke voorsprong, maar dan wordt het krap. Norris maakt absoluut nog kans op het wereldkampioenschap. Daar kan de coureur niet veel aan doen. Dat moet men bij McLaren analyseren. Ik denk dat het komt door de motoreigenschappen."

