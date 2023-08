Remy Ramjiawan

Maandag 28 augustus 2023 16:16

Sergio Pérez heeft er alle vertrouwen in dat de pitstopstrategie in Zandvoort, in goede trouw is berekend. Max Verstappen kwam op P2 als eerste van de twee Red Bull-coureurs binnen in ronde elf en had daarmee een undercut op zijn teamgenoot gepleegd.

Checo begon de Dutch Grand Prix voortvarend, waarbij hij aan het einde van ronde één op eigen houtje besloot om een setje intermediates op te halen. Dat bleek op dat moment de juiste keuze te zijn, want wedstrijdleider Verstappen kwam een rondje later binnen en bij het uitgaan van de pitstraat zag hij zijn teamgenoot voorbij razen. Er lijkt wat kritiek te zijn op de strategie van Red Bull Racing, die in het voordeel van de Nederlander leek te zijn.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ferrari deelt eerste kiekjes nieuwe kleurenschema voor Italiaanse Grand Prix

Team heeft meer info

Pérez legt uit, tegenover de verzamelde pers, waaronder GPFans: "Op dat soort momenten moet je er vanuit gaan dat het team meer informatie heeft. Dat gaan we bespreken tijdens de meeting en ik ga ervan uit dat er een goede reden achter zit." Uiteindelijk maakte het voor het verdere verloop van de race niet uit, want Pérez vergaloppeerde zich later in de race nog in de Tarzanbocht.

Pérez hield in op intermediates

Op het moment dat Verstappen zich na de eerste pitstop weer naar P2 had gewerkt, ging de focus erop. De Nederlander verkleinde de achterstand op zijn teamgenoot naar vier seconden en Pérez onthult dat hij aan het inhouden was. "We hadden eigenlijk nog wat meer regen verwacht. De baan was op dat moment al droog en als ik zou gaan pushen, dan had ik de banden compleet vernield." Daarnaast is Pérez realistisch en legt de eventuele 'schuld' van het verliezen van de koppositie niet bij het team neer: "Het was mijn beslissing om in die eerste ronde naar binnen te komen. Maar we zijn een team en soms neem je de juiste beslissing, soms de verkeerde. Zo gaat dat."

Tijdstraf

Uiteindelijk wist Pérez als derde te finishen, maar door de vijf seconden straf is hij als vierde op het bord gezet. "Op het moment dat ik de pitstraat in reed, was het compleet nat. Toen ik remde, knalde ik direct in de muur", zo legt hij uit. "Het was chaos en het weer veranderde vaak. De goede beslissing van het begin, bleek achteraf niet zo goed te zijn. Het is jammer dat we buiten het podium zijn beëindigd, want dat hadden we wel verdiend."