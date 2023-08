Remy Ramjiawan

Maandag 28 augustus 2023

Voor Daniel Ricciardo was de Dutch Grand Prix een grote domper. De goedlachse Australiër brak zijn middenhandsbeentje tijdens een schuiver in de Hugenholtzbocht in de tweede vrije training en moest de rest van het weekend in Zandvoort overslaan. Ook de Grand Prix van Italië, die dit weekend wordt verreden, komt te vroeg voor 'Danny Ric', zo meldt Christian Horner.

Het was de bedoeling dat Ricciardo zijn derde optreden van het jaar zou gaan afwerken in Zandvoort. De Australiër is naar AlphaTauri gehaald als vervanger van Nyck de Vries. De Nederlander kon de leiding van Red Bull niet overtuigen en werd daags na de race in Silverstone op een zijspoor gezet. Ricciardo wist in Hongarije zijn teamgenoot nog de baas te zijn, in Spa-Francorchamps was het echter Yuki Tsunoda die weer even terugsloeg.

'Normaliter paar maanden afwezig, voor coureur korter'

Ricciardo raakte gewond tijdens de tweede vrije training in Zandvoort. Oscar Piastri schoof voor de neus van de AlphaTauri-coureur in de bandenstapels in bocht drie en niet veel later, maar ook omdat hij niet kon uitwijken, volgde Ricciardo. Het gevolg was een gebroken middenhandsbeentje en Horner legt bij BBCSport uit dat het herstel nog even kan duren. "Het draait allemaal om het herstel. Voor een normaal mens zou het een paar maanden duren. Voor een Grand Prix-coureur is het meestal veel korter."

Wonderarts

De 34-jarige Ricciardo is inmiddels geopereerd aan zijn hand en is daarvoor afgereisd naar Doctor Xavier Mir. In de MotoGP staat Mir bekend als één van de beste artsen, waarbij de hersteltijd vaak ook korter is dan bij anderen. Lance Stroll brak eerder dit jaar zijn pols en was bij dezelfde dokter langs geweest en hoefde uiteindelijk geen race te missen. Door de afwezigheid van Ricciardo heeft Liam Lawson zijn kans gekregen naast Tsunoda en de Nieuw-Zeelander zal ook de race in Italië voor zijn rekening nemen.