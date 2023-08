Brian Van Hinthum

Zondag 27 augustus 2023 12:17

De Formule 1 heeft door de jaren heen natuurlijk de nodige legendarische coureurs gezien met mannen als Ayrton Senna, Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Tóch komt Max Verstappen met een bijzonder en hartverwarmend antwoord als hij de vraag krijgt wie zijn droomteamgenoot zou zijn.

Verstappen heeft door de jaren heen al de nodige teamgenoten versleten in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen reed achtereenvolgens naast Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon en Sergio Pérez en vaak hebben de mannen naast de Nederlander het vrij lastig. Voorlopig is het nog onduidelijk wie er na 2024 naast de Limburger komt te zitten. Na dat jaar loopt het contract van laatstgenoemde coureur op zijn eind, waardoor het afwachten wordt wie er naast de Nederlander komt te zitten.

Max en Jos

De Red Bull-coureur heeft in zijn jeugd natuurlijk de nodige legendarische coureurs voorbij zien komen. Zo kwam hij als kleine jongen bijvoorbeeld met zijn vader veel over de vloer bij Schumacher en groeide hij met het kijken naar mannen als Sebastian Vettel en Hamilton. Wanneer Verstappen echter van Sky Sports de vraag krijgt wie hij als droomteamgenoot ziet, is het antwoord prachtig. "Mijn persoonlijke dreamteam, wanneer ik zou mogen kiezen en mensen terug zou kunnen brengen naar hun normale raceleeftijd, zou met mijn vader zijn."

Slecht verlopen carrière

Verstappen legt zijn keuze uit. "Voor mij persoonlijk is dat mijn droomteam. Zijn carrière verliep niet volgens plan, maar ik denk dat hij een hoop potentie had. Hij weet wat er verkeerd is gegaan, hij wist dat het erg belangrijk was om de juiste mensen om je heen te hebben vanaf een jonge leeftijd en dat je goed begeleid moet worden. Volgens mij heeft hij dat bij mij gedaan. Alles wat er in zijn carrière mis is gegaan, heeft hij bij mij proberen te voorkomen. Dat is waarom hij mij vanaf een heel jonge leeftijd heeft proberen voor te bereiden op allerlei scenario's."

