Steiner reageert scheldend op glijparty Magnussen: "Hebben maar twee nieuwe voorvleugels"

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 26 augustus 2023 13:28 - Laatste update: 13:31

Günther Steiner heeft weer iets gevonden om zich behoorlijk over op te winden. De teambaas van Haas zag hoe zijn coureur Kevin Magnussen spinde in de Hugenholtz-bocht en daarbij ook nog eens de muur raakte.

Haas moet het als team doen met een kleiner budget dan de collega’s van bijvoorbeeld Red Bull en Mercedes. Dat betekent dat ze voorzichtiger moeten zijn met onderdelen en ook minder consequent upgrades door kunnen voeren. Voor de Grand Prix van Nederland had de Amerikaanse renstal een nieuwe specificatie van de voorvleugel meegenomen, maar daar waren maar een paar exemplaren van beschikbaar.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe spec voorvleugel

Des te vervelender was het daarom dat Magnussen zich vergaloppeerde en niet alleen zijn ophanging, maar ook de nieuwe voorvleugel beschadigde. Steiner legde bij Sky Sports F1 in duidelijk taal uit waarom. “Ik ben absoluut teleurgesteld dat dit gebeurt, in een uitloopronde, in de derde bocht. We weten dat we maar twee voorvleugels beschikbaar hebben van de nieuwe specificatie. I’m pretty f*cked off right now”, aldus de teambaas.

Sky-commentator David Croft vraagt vervolgens aan Steiner wat de oorzaak van de crash was. Waren het puur de koude banden? Ook dit antwoord van de markante teambaas laat niet veel aan de verbeelding over: het was de schuld van Magnussen zelf en van niets of niemand anders. “Ik weet het niet. Hij gaf gas en spinde. Tijdens je uitloopronde heb je te maken met koude banden. Dat weten wij ook.”

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.