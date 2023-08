Remy Ramjiawan

Vrijdag 25 augustus 2023 15:26 - Laatste update: 15:40

Dr. Helmut Marko onthult dat Red Bull Racing nog niet klaar is met de ontwikkeling van de RB19. Voor de zomerstop kwam het team al met een aantal updates en in Singapore zal het team de wagen wederom voorzien van nieuwe onderdelen. De Oostenrijkse renstal leidt beide kampioenschappen, maar lijkt nog niet klaar te zijn met de ontwikkeling.

Gezien de beperkte ontwikkelingstijd van het Oostenrijkse team, was de verwachting dat accent van de ontwikkeling al meer zou gaan liggen op de RB20. Toch blijkt dat het team van Sergio Pérez en Max Verstappen nog genoeg verbeteringen ziet voor de huidige wagen van het team. Het reglement verandert volgend jaar echter niet en daarom zou het ook heel goed kunnen zijn dat de updates worden getest voor volgend seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Updates

In gesprek met OE24 blikt Marko vooruit op de tweede seizoenshelft: "Onze volgende [update red.] zal in Singapore zijn. Laten we kijken of we tot die tijd door kunnen gaan met de overwinningen en de records. Suzuka zou ons goed moeten liggen en Ik weet zeker dat onze Japanse motorpartner dat ook niet erg zou vinden." Honda en Red Bull Racing gaan eind 2025 uit elkaar en de Japanse motorfabrikant zal zich gaan aansluiten bij Aston Martin.

Recordjacht Verstappen

Voor Verstappen staat er in Zandvoort een belangrijk weekend voor de deur. Zo is het niet alleen de thuisrace van de Limburger, hij kan met een overwinning op gelijke hoogte komen met Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen wist negen zeges op rij te pakken en Verstappen staat inmiddels op acht. Marko heeft beide mannen onder zijn hoede gehad en trekt de vergelijking. "Max is nog relaxter. Bij Max krijg je het gevoel dat hij alles met ongelooflijk gemak doet", aldus Marko.

