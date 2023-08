Remy Ramjiawan

Sinds 2016 maakt Max Verstappen onderdeel uit van Red Bull Racing. De inmiddels tweevoudig kampioen heeft nog een contract waardoor hij tot en met 2028 bij Oostenrijkse team zit. In de huidige vorm is er geen enkele reden om te vertrekken bij het team en in De Telegraaf legt Verstappen uit waar zijn eigen team anders in is, ten opzichte van Mercedes.

Nog voordat Verstappen zijn debuut maakte in de koningsklasse, had Mercedes een optie om de Nederlander aan zich te binden. Toch kon het team de toen nog jonge Verstappen niet direct een zitje in de Formule 1 aanbieden, daar waar Red Bull met zusterteam AlphaTauri over vier stoeltjes beschikt. De deal werd afgerond en Verstappen mocht in 2015 aan de slag gaan bij het toen nog hetende Toro Rosso.

'Altijd jezelf blijven'

Op de vraag of hij ooit zou passen in een 'corporate' omgeving zoals bij Mercedes, reageert Verstappen: "Dat [Mercedes] is inderdaad een heel andere omgeving. Het is altijd belangrijk om jezelf te blijven en te blijven zeggen waar het op staat. Dan maakt het voor mij niet uit waar dat is. Als een team mij heel graag wil in zo’n situatie, dan gaan ze ook voor je en kan je bepaalde dingen denk ik ook wel lichtelijk aanpassen. Dan kom je als het ware naar elkaar toe. Momenteel is zoiets uiteraard helemaal niet aan de orde."

'Dominantie saai? Dat is dan maar zo'

Verstappen ging met vader Jos heel Europa door om te werken aan zijn racecarrière, toen de regerend kampioen nog in de juniorenklassen rondreed. Het doel was altijd om Formule 1-wereldkampioen te worden, maar dat wil elke coureur natuurlijk. "Vroeger had ik nooit kunnen bedenken dat ik dit succes zou behalen. Ik droomde ervan om de Formule 1 te bereiken en misschien ooit voor een topteam te kunnen rijden. Dit is waar ik altijd voor heb gewerkt." Ook hij heeft meegekregen dat niet iedereen geniet van de huidige dominantie. "Dat mensen nu beginnen te roepen dat het saai is, dat zij dan maar zo. Ik ken de andere kant van de medaille ook. Ik vind het in ieder geval totaal niet saai."