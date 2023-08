Remy Ramjiawan

Zondag 20 augustus 2023 19:38 - Laatste update: 19:38

Hoewel de kampioenschappen Red Bull Racing en Max Verstappen eigenlijk niet meer kunnen ontlopen, onthult hoofd-engineer Paul Monaghan bij Motorsport.com dat het team niet alleen aan de RB20 denkt en zelfs nog een 'één echte stap' in petto heeft voor de RB19.

Het laatste grote updatepakket voor Red Bull Racing werd in Hongarije getoond. De 'brievenbus'-opening van de sidepods was daarbij de verandering die het meest in het oog sprong. Het heeft de renstal uit Milton Keynes geen windeieren gelegd, want de RB19 was al enorm rap, maar door de updates kwamen daar weer enkele tienden bij. In de fabriek in Milton Keynes wordt al gewerkt aan de auto van 2024, maar dat betekent niet dat de ontwikkeling van de RB19 stilstaat.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Leclerc ontkracht berichten over spanning met Sainz: "Wordt allemaal opgeblazen"

Updates RB19

Christian Horner heeft aan het begin van het seizoen het doel al uitgelegd. De teambaas wees het opbouwen van een buffer, zodat als de andere teams de aansluiting vinden, het gat al is geslagen. Die tactiek lijkt zich perfect te hebben uitgespeeld voor het Oostenrijkse team, want Mercedes staat op de tweede plek in het klassement met een achterstand van 256 punten. Monaghan wijst echter naar nieuwe updates voor de RB19: "Er komt in ieder geval nog één echte stap aan met de RB19 voor het einde van dit seizoen, een stap die nu dus al vaststaat."

RB20

Toch wordt natuurlijk ook al gewerkt aan de auto van volgend jaar en dat zou kunnen betekenen dat er onderdelen op de RB19 komen te zitten, die voor volgend jaar worden getest. "Daarna zullen we bekijken of we nog meer upgrades willen brengen, maar dat zal dan volledig met het oog op volgend jaar zijn. Richting het einde van het jaar kunnen we nog enkele dingen op de auto zetten, maar alleen als we denken dat het valide is om die dingen dit jaar alvast te brengen. Dat zal dan volledig ter voorbereiding op de auto van volgend jaar zijn", aldus Monaghan.