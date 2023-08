Remy Ramjiawan

Ook Charles Leclerc heeft gelezen dat zijn relatie met teamgenoot Carlos Sainz niet optimaal zou zijn. De Monegask reageert er bij Autosport op en onthult dat er eigenlijk niets aan de hand is tussen het duo van Ferrari en vindt dat het allemaal wat wordt opgeblazen.

In het 2023-seizoen lijken er wat barstje te ontstaan tussen duo van Ferrari. Zo heeft Sainz dit seizoen al een aantal keren plaats moeten maken voor zijn teamgenoot, maar andersom kreeg de Spanjaard niet het groene licht. In Oostenrijk was Leclerc niet blij dat hij geen slipstream van Sainz kreeg tijdens de kwalificatie. Tijdens de race wilde Sainz zijn teamgenoot voorbij, maar dat liet het team vervolgens niet toe. Inmiddels lijken de verhoudingen duidelijk te zijn binnen Ferrari, waarbij Sainz zich blijkbaar moet gaan neerleggen in een rol als tweede man.

Opgeblazen

Leclerc heeft de berichten over de mogelijke spanning tussen hem en Sainz ook gezien. "Ik ben vrij actief op sociale media, dus ik zie wat er allemaal gezegd wordt. Ik denk dat het met Carlos buiten proporties is opgeblazen. We hebben een geweldige relatie", zo benadrukt hij. De Monegask wijst juist naar een teamgenoot die er alles aan doet om samen met hem het team vooruit te duwen. "Buiten de auto weten we hoe we moeten samenwerken en we kunnen het heel goed met elkaar vinden, omdat we veel interesses delen."

Gezonde concurrentiestrijd

Wel is er binnen de Formule 1 één gouden regel en dat is dat je altijd je teamgenoot de baas moet zijn. "Tegelijkertijd is er veel concurrentie tussen ons. Maar we zitten in de Formule 1 en ik hou van de sport, omdat er concurrentie is. Ik denk dat het geweldig is om dat te hebben. Soms is er wat discussie over de radio over sommige situaties. Maar dat is gewoon omdat we competitief zijn en allebei het best mogelijke resultaat willen behalen. Dat zijn dingen die normaal zijn", legt Leclerc uit. Daarnaast wijst hij ook naar de Ferrari-factor: "Ik denk dat het er ook bij hoort dat je een Ferrari-coureur bent en in de schijnwerpers staat, waarschijnlijk vaker dan anderen. Maar dat is prima."