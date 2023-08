Remy Ramjiawan

Dr. Helmut Marko vindt het maar lastig om het tweede team achter Red Bull Racing aan te wijzen. Aan het begin van het jaar kon Aston Martin meedingen om de podiumplekken, maar dat werd uiteindelijk afgewisseld met Mercedes, Ferrari en McLaren. De Oostenrijker gelooft echter dat Mercedes het team wordt om in de gaten te houden voor de tweede seizoenshelft.

Het Formule 1-seizoen gaat volgende week beginnen aan de tweede helft van het jaar, dat wordt afgetrapt in Nederland. Voor Red Bull Racing lijkt er nog weinig in de weg te staan voor het binnenhalen van de constructeurstitel met een voorsprong 256 punten op Mercedes. Max Verstappen is daarnaast bezig om zijn derde kampioenschap binnen te halen en ook daar lijkt geen enkele andere coureur zich in te kunnen gaan mengen. Het gevecht daarachter is echter interessant. Mercedes bezet de tweede plek in het klassement en heeft een voorsprong van 51 punten op Aston Martin. Ferrari heeft zelfs nog maar vijf punten nodig om op gelijke hoogte met het team uit Silverstone te komen. Het tekent de situatie achter Red Bull Racing dat elk weekend kan veranderen.

Strijd om P2

Ook Red Bull-adviseur Marko geeft in gesprek met Motorsport-Magazin aan dat er op dit moment geen duidelijke nummer twee is. "Als we achter ons kijken naar onze concurrenten, is dat moeilijk te beoordelen, want ze wisselen elkaar altijd af. De ene dag is het McLaren, dan Ferrari, dan Aston Martin of Mercedes. Geen van die teams staat constant op de tweede plaats. Dat verklaart waarom het gat in het kampioenschap zo groot is."

Gevaar vanuit Mercedes

Hoewel Mercedes nog altijd worstelt met de W14, verwacht Marko wel dat daar het gevaar vandaan zal komen in de tweede seizoenshelft. Lewis Hamilton heeft daarnaast zijn vorm weer te pakken en is naast Fernando Alonso en Verstappen de enige coureur die dit jaar elke race punten heeft weten te pakken. "Statistisch gezien zou Mercedes het eerste team moeten zijn dat ons in gevaar brengt", aldus Marko.