Remy Ramjiawan

Zondag 20 augustus 2023 15:57

Volgens Sky Sports F1-commentator David Croft zou het misschien nog wel even kunnen duren voordat Mercedes weer kan vechten om de wereldtitels. De renstal uit Brackley worstelt niet alleen met het neerzetten van een competitieve auto in het nieuwe reglement, ook ziet het team belangrijk personeel verkassen naar andere renstallen.

James Vowles was de afgelopen jaren als rechterhand van Toto Wolff in dienst bij Mercedes, maar koos ervoor om in 2023 het team van Williams te leiden als teambaas. Ook performance director, Loic Serra, zal verkassen naar de concurrentie. De Fransman heeft getekend bij Ferrari en zal in 2025 aan de slag gaan bij de Scuderia. Binnen de Formule 1 is het gebruikelijk dat personeel de overstap naar concurrenten maakt, maar in de BBC Chequered Flag-podcast legt Corft uit dat dit weleens één van de redenen kan zijn dat het nog even gaat duren voordat Mercedes weer kan strijden om de wereldtitel.

'Ze zullen hem missen'

"We zien vaak dat dynastieën na een tijdje verdwijnen en die groep mannen en vrouwen die samenkwamen om zo'n geweldige dynastie bij Mercedes te creëren, zien nu ook dat middernacht is gepasseerd en beginnen misschien wel een beetje weg te kwijnen", zo vraagt Croft zich hardop af. De conclusie is volgens hem wel duidelijk: "Ze verliezen personeel, Loic Serra gaat naar Ferrari en ze zullen hem missen, en er zijn ook anderen weggegaan."

Mentaliteitsverandering

Toch is het volgens de commentator niet alleen maar kommer en kwel bij het Duitse team. "Maar er zijn acht andere teams die graag op de positie van Mercedes zouden willen staan. Maar Mercedes wil niet racen om de tweede plaats. Maar je weet dat aan elk goed ding een einde komt, en aan de dominantie van Mercedes is een einde gekomen. Het gaat erom hoe ze hun mentaliteit vanaf nu aanpassen."