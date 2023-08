Lars Leeftink

Zaterdag 19 augustus 2023 15:15 - Laatste update: 15:21

Helmut Marko, de adviseur van het zo succesvolle Red Bull Racing, ziet dat Sergio Pérez bij het team waar hij sinds 2021 voor rijdt een zwakke plek heeft waardoor hij Max Verstappen in het kampioenschap niet bij kan houden.

In gesprek met Motorsport-Magazin beweert Marko dat Pérez vorig jaar al te veel is gaan denken aan de titelstrijd met Verstappen. In 2023 zag Marko dit weer gebeuren. "Het verschil was [voor Miami] zes punten, en toen begon hij, en ook de Mexicaanse fans, die met velen zijn en enorm enthousiast zijn, aan de wereldtitel te denken. Het was zijn grote doel om de eerste Mexicaans wereldkampioen te worden en hij wist dat hij Max moest verslaan om kampioen te worden."

Zwakke plek Pérez

Volgens Marko is dit seizoen duidelijk geworden waar het bij Pérez aan schort. "De kwalificatie is zijn zwakte, hij legt zichzelf te veel druk op, maar nu is hij weer op de weg terug. Hij probeert nu vanaf de start van het weekend er beter bij te zitten en niet te experimenteren met zijn afstelling, maar te vertrouwen op de data uit de simulator en vandaar verder te werken, en misschien wat meer op Max te leunen, ook al hebben ze een verschillende rijstijl."

Verschil met Verstappen

Marko ziet ook een duidelijk verschil tussen Pérez en tweevoudig wereldkampioen Verstappen. "Max heeft heel veel grip aan de voorkant nodig en kan niet goed overweg met onderstuur. Als de achterkant uitbreekt bij 300 kilometer per uur, dan boeit hem dat niet, hij heeft dat onder controle. Voor andere coureurs is het lastiger om met een nerveuze auto om te gaan. Het is een snelle auto, en dan is het normaal dat deze nerveus aanvoelt en niet eenvoudig is om te besturen."