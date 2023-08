Lars Leeftink

Zaterdag 19 augustus 2023 13:23 - Laatste update: 13:31

David Croft, werkzaam voor Sky Sports F1, heeft zijn bezorgdheid geuit over het feit dat de veranderende concepten van Mercedes mogelijk onder druk worden gezet door hun coureurs, die volgens hem te veel invloed hebben op het besluitvormingsproces.

Zowel Lewis Hamilton als George Russell hebben openlijk gesproken over de wisselende prestaties van de W14 dit jaar, waarbij de zevenvoudig wereldkampioen zelfs zo ver ging dat hij het team bekritiseerde omdat het niks deed met zijn advies bij het ontwerpen van de auto. In een poging hun problemen op het circuit te verzachten, introduceerde Mercedes een auto met B-specificaties tijdens de Grand Prix van Monaco en beëindigde hun controversiële zero sidepod-concept. Sindsdien hebben ze geleidelijk vooruitgang geboekt op de grid, maar hebben ze nog steeds een forse achterstand op Max Verstappen en Red Bull Racing.

Druk vanuit de coureurs?

Verdere opmerkingen van Hamilton, waarin hij volhield dat hij de 'fundamentele' wijzigingen al meer dan een jaar geleden had geëist, hebben Sky Sports-commentator Croft ertoe gebracht zich af te vragen wie de belangrijkste beslissingen neemt in Brackley. "Ik maak me zorgen over wie er bij Mercedes deze technische veranderingen aankondigt. Zegt het technische team dat ze hun concept moeten veranderen, of is het de druk vanuit Lewis en George?"

Croft vervolgt: "Lewis is een enorm ervaren coureur en George heeft zelf veel ervaring, maar je wilt dat het technische team hierin de leiding neemt omdat ze techniek, ontwerp en aerodynamica veel beter begrijpen dan de coureurs ooit zullen. Ik maak me zorgen over waar het veranderende concept vandaan is gekomen. Kwam het vanuit de coureurs of kwam het vanuit het technische team?" Mercedes staat tweede in het constructeursklassement met 247 punten, voor rivalen Aston Martin, Ferrari en McLaren en heeft meer dan 250 punten achterstand op Red Bull.