Remy Ramjiawan

Vrijdag 18 augustus 2023 15:12 - Laatste update: 15:16

Voor Max Verstappen is het niet alleen de Formule 1 dat de klok slaat. De Nederlander is thuis vaak in de simulator terug te vinden en racet op professioneel niveau met Team Redline. Teamgenoot Gianni Vecchio geniet van 'mentor' Verstappen die, in zijn ogen, 'irritant' behendig is en niet de beroerte is om teamgenoten te helpen.

Vecchio is sinds 2018 de teamgenoot van Verstappen bij Team Redline en gaat in gesprek met Motorsport.com in op zijn band met de Nederlandse Formule 1-kampioen. Los van de races die voor Team Redline moeten worden verreden, speelt het duo ook zo nu en dan FIFA en Call of Duty. Er is volgens Vecchio wel één rode lijn te ontdekken, zo is Verstappen bloedfanatiek in de spelletjes die hij speelt.

Artikel gaat verder onder video

'Wat doe ik verkeerd?'

Één van de karaktertrekken van Verstappen in de Formule 1 is dat hij binnen afzienbare tijd op de limiet van de auto zit. Dat geldt volgens Vecchio ook voor Verstappen in de virtuele wereld, tot vervelens toe. "Dan komt hij terug van een Formule 1-weekend en laten we hem weten welke combinatie [van auto en circuit] we rijden. Binnen vijf minuten staat Max Verstappen op P1. Dan zit ik zo van: 'Wat gebeurt hier? Wat doe ik verkeerd?' Hij is irritant behendig in alles wat hij doet", zo grapt de half Italiaan, half Duitser.

'Max wil de beste zijn in alles wat hij doet'

Tijdens een Formule 1-weekend kennen we Verstappen als iemand die extreem competitief kan zijn op de baan en dat herkent Vecchio. "Max wil de beste zijn in alles wat hij doet." Toch doet hij dat niet alleen, want zijn teamgenoten wil hij ook vooruit helpen. "Hij geeft veel. Het is ongelofelijk om zo iemand te hebben die je pusht, tips geeft en ook een soort mentor is", aldus Vecchio.