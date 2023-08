Remy Ramjiawan

Vrijdag 18 augustus 2023 14:21 - Laatste update: 14:21

Volgens het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport is de afschaffing van de bandenwarmers voor 2024 niet alleen tegengehouden door commentaar van de teams en de coureurs. De FIA en de FOM willen de deur op een kier houden voor een terugkeer van bandenleverancier Bridgestone en ook dat zou hebben meegespeeld in de beslissing.

Het team van Pirelli is al een tijdje bezig geweest om de nieuwe band, die zonder warmtedekens kan worden opgewarmd, te testen en te introduceren binnen de Formule 1. Dat werd tijdens de laatste vergadering van de F1-commision echter tegenhouden. De argumenten waren vooral dat de coureurs en de teams nog niet onder de indruk waren van het nieuwe rubber en uiteindelijk is de introductie van de nieuwe compound met minimaal één jaar uitgesteld.

Pirelli geeft groen licht voor gebruik

Volgens het Duitse medium ontbrak het de FIA en de FOM simpelweg aan moed om deze beslissing door te drukken. Pirelli heeft namelijk het nieuwe rubber extensief getest en stuurde kort voordat de stemming plaatsvond nog een rapport met talloze laboratoriumtests en simulaties door, waarin de Italianen lieten zien zo'n 17.134 kilometer op de nieuwe band te hebben gereden. Uit die data zou blijken dat de rondetijden in een race zo'n zes tienden langzamer zouden zijn, dan met de huidige band. Ook zou blijken dat het verschil in niveau van grip, slechts drie procent is vergeleken met de situatie nu. De opwarmtijd van de band zou voor veel coureurs een probleem zijn en volgens de data van Pirelli zouden de banden ongeveer één tot twee ronden nodig hebben om op de juiste temperatuur te komen, afhankelijk van het circuit.

Oorzaak van uitstel

De conclusie van AMuS lijkt dan ook te wijzen naar een richting waarbij er andere oorzaken zijn geweest, voor de streep door het nieuwe plan. Zo zouden de FIA en de Formule 1 nog altijd voornemens zijn om Bridgestone een eerlijke kans te geven om zich in de kijker te spelen. Pirelli zou in dat geval echter een voorsprong hebben, want Bridgestone heeft nog helemaal geen Formule 1-banden ontwikkeld, die zonder warmtedekens de baan op kunnen. Als de sport dus had gekozen voor de afschaffing van de warmtedekens, dan had Bridgestone eigenlijk geen kans meer gehad. Daarnaast zouden sommige teams op dit moment de huidige compound hebben uitgedokterd en zien zij die kennis niet graag verdwijnen. Het plan is met één jaar uitgesteld en het is nog maar de vraag of de introductie in 2025 wel een feit zal gaan worden.