Remy Ramjiawan

Vrijdag 18 augustus 2023 13:11 - Laatste update: 13:15

Voor ronde veertien van het wereldkampioenschap Formule 1, dat zich op Circuit Zandvoort gaat afspelen, lijken er wat regenbuien op komst te zijn. Volgens Buienalarm is er elke dag van het weekend wel kans op een bui, toch is er tussen de neerslag door, flink wat zonneschijn.

De Nederlandse zomer is er eentje met ups en downs in 2023. Aan het begin van de zomer was het zonnetje nog veelvuldig te zien, de afgelopen weken is er echter ook wat regen gevallen. Dat beeld zet zich aankomende week voort, want hoewel het kwik zal stijgen tot aan zomerse temperaturen, wordt een poncho of paraplu ook geadviseerd. Er is namelijk nog wel kans op een aantal buien en dat zou ook zo kunnen zijn voor de race op zondag.

Voorlopige weersverwachting

Het gaat er alleszins op lijken dat de 2023-editie van de Grand Prix van Nederland zal worden verreden met een aantal regendruppels. Vrijdag start het raceweekend en met een gemiddelde temperatuur van 21 graden Celsius zal het prima vertoeven zijn in de badplaats. Toch zijn er een aantal regenbuien voorspelt en die kunnen op vrijdag voor wat lichte neerslag zorgen. Dat recept geldt ook voor de zaterdag. Wel ligt de temperatuur, met 19 graden Celsius, dan gemiddeld iets lager en er wordt gemiddeld zo'n 4 mm regen verwacht. Voor de race op zondag wordt er wederom een temperatuur van 19 graden voorspeld, wel wordt er dan iets meer regen verwacht, namelijk zo'n 5 mm.