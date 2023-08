Remy Ramjiawan

Vrijdag 18 augustus 2023 09:18 - Laatste update: 09:20

Het team van McLaren laat snusmerk Velo op de bolide staan voor de Dutch Grand Prix. De renstal benadrukt in een verklaring bij Motorsport.com dat het met de logo's op de MCL60 geen wetten of advertentieregels overtreedt.

In aanloop naar de Grand Prix van Nederland meldde De Hartstichting, het KWF en het Longfonds dat ze gezamenlijk naar de Reclame Code Commissie zullen gaan stappen. De reden hiervoor is de tabaksreclame op de bolide van McLaren. De logo's van Velo pronken op de zijkant, maar tabaksreclame is in Nederland verboden. Het merk maakt echter reclame voor snus en daardoor valt het niet onder de tabakswet, maar onder de Warenwet.

Onwenselijk

Hierdoor hoeft het team de stickers niet te verwijderen, maar de organisaties plaatsen wel hun vraagtekens bij de wenselijkheid hiervan. De richtlijn Audiovisuele Mediadiensten schrijft voor dat reclames geen gedrag mogen aanmoedigen dat schadelijk is voor de gezondheid. Ook zijn de organisaties van mening dat reclame maken voor de tabakszakjes, die niet in Nederland verkocht mogen worden, in strijd is met de fatsoensnormen en wijzen daarom naar een verbod.

'Logo's voldoen aan eisen'

Toch hoeft McLaren niets te veranderen en met het team laat middels een verklaring weten dat zij dit ook niet van plan zijn. "Alle logo's op de racewagens van McLaren voldoen volledig aan de wettelijke eisen en de standaarden voor advertenties die gelden in de landen waar we racen." Voor de Dutch Grand Prix is het dus toegestaan om met de logo's van VELO rond te rijden, maar McLaren zal dit waarschijnlijk niet doen. Op de MCL60 zal namelijk 'LOVE' te zien zijn. Dit heeft te maken met een prijsvraag van het tabaksmerk.