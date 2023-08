Woorden Marko over Audi ontkracht: "Iemand van buitenaf kan status niet inschatten"

Jordy Stuivenberg

Sauber-vertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi heeft benadrukt dat Audi absoluut niet achterloopt met de ontwikkeling van zijn motor. Dat werd onlangs gesuggereerd door Helmut Marko. Ook het vertrek van Audi-baas Markus Duesmann zou geen invloed hebben op het Formule 1-project, schrijft GrandPrix.com.

In de wandelgangen wordt erover gesproken dat Gernot Döllner als nieuwe Audi-topman niet zo’n fan is van de Formule 1-plannen van zijn merk. Sterker nog: hij zou serieus overwegen om de stekker eruit te trekken. Alunni Bravi kan eigenlijk alleen maar lachen om die geruchten. “We hebben niet dezelfde informatie over de ontwikkeling van onze motor. Het is voor mensen van buitenaf altijd lastig om in te schatten wat de status van zo’n belangrijk project is.”

Nieuw personeel

De ontwikkeling ligt volgens de Sauber-baas behoorlijk op schema. “We werken hard aan de ontwikkeling van het team in de komende twee seizoenen. We moeten werken met de beperkingen die er zijn op financieel gebied, maar samen met Andreas Seidl pakken we al onze zwakheden aan. We zoeken de beste mensen op de markt, om kwaliteit naar ons team te halen en onze faciliteiten te ontwikkelen. Daarin verandert er niets, ook niet voor Audi.”

Alunni Bravi ontkent dan ook met klem dat Audi echt niet van plan is overal mee te stoppen. “Het Audi-project hangt niet van één persoon af. Daarin is niets veranderd. We werken als team om er klaar voor te zijn in 2026. Dat wordt niet eenvoudig, met zulke sterke competitie. Zeker op het gebied van motoren verwachten we veel tegenstand in 2026. We focussen ons dus op ons werk en dat verandert niet door het vertrek van meneer Duesmann.”