Ondanks dat Abu Dhabi 2021 voor veel Britse fans nog altijd een trauma oproept, is het volgens Sky Sports-commentator David Croft wel het meest memorabele moment uit zijn carrière als commentator.

Vanaf 2006 mag Croft op de Britse sportzender de iconische woorden 'it's lights out and away we go' uitspreken. Vanaf die periode heeft de inmiddels 53-jarige commentator veel hoogtepunten van de sport met eigen ogen gezien. In de zomerstop blikt 'Crofty' terug op de meest memorabele race uit zijn carrière en daarvoor wijst hij toch echt naar de finale in Abu Dhabi, waarbij Max Verstappen zijn eerste titel wist te pakken.

'Gevecht van de generaties'

In de Sky Sports F1-podcast legt Croft het uit: "Van alle races die heb ik mogen verslaan, als er maar iets in de buurt komt van die laatste ronde in Abu Dhabi 2021, dan zou ik niet alleen versteld staan, maar dan ben ik ook onder de indruk dat de sport dit kan creëren. Dat was natuurlijk een fantastisch gevecht om de wereldtitel. Het was een gevecht van de generaties." Verstappen begon weliswaar de laatste race vanaf pole position, maar zag bij de start Lewis Hamilton voorbijkomen.

Uiteindelijk reed de Nederlander op het belangrijkste moment weer aan kop, namelijk in de laatste ronde. "Hadden we verwacht dat het in de laatste ronde zou worden beslist? Nee natuurlijk niet. Voor het merendeel van de race zag het er ook niet naar uit dat dit ging gebeuren. Dat is uiteindelijk wel de schoonheid van sport, dat alles zomaar kan veranderen", zo blikt Croft er nu op terug.

Jongensdroom

Daarbij wijst hij naar zijn belangrijke rol als commentator, hij moet nu eenmaal de beelden aan elkaar praten. "In die laatste ronde, met alles hoe dat daar naartoe is opgebouwd, met een beetje controversie, misschien wel heel wat controversie en dan iemand wereldkampioen noemen. Ik heb gelukkig de juiste woorden gevonden toen Max over de streep kwam. Dat was een geweldig sportmoment. Om de leidende stem te zijn en om het privilege te hebben om naast Martin Brundle zo'n moment te omschrijven. Dat is een jongensdroom."