Remy Ramjiawan

Dinsdag 15 augustus 2023 16:32 - Laatste update: 16:48

Voormalig Red Bull-coureur Mark Webber kijkt uit naar de hervatting van het Formule 1-seizoen in Zandvoort. Max Verstappen gaat niet alleen racen voor zijn derde zege in de Nederlandse badplaats, ook evenaart hij met een overwinning de zegereeks van Sebastian Vettel, die in 2013 negen winstpartijen achter elkaar wist neer te zetten.

Met een voorsprong van 125 punten op teamgenoot en nummer twee van het klassement, Sergio Pérez, heeft Verstappen van de concurrentie weinig te duchten. Toch kennen we de Nederlander niet als iemand die bij een gebrek aan uitdaging, het een tandje rustiger aan gaat doen. Nog los van het feit dat Verstappen in Zandvoort voor het toegestroomde thuispubliek geen flater wil slaan, staat er met de records in zicht nog altijd wat op het spel. Los van de persoonlijke records van de Limburger, is ook het Oostenrijkse team met een uiterst succesvol seizoen bezig. Red Bull hoopt dit jaar een perfect seizoen neer te gaan zetten en dus is een overwinning van één van de rijders, noodzakelijk.

'Max moet Zandvoort winnen'

Daar waar er groepen fans zijn die graag een ander gezicht op de bovenste treden zouden willen zien, hoopt Webber juist een Verstappen te zien die er vol voor gaat. "Ik denk dat de hele wereld hem graag zijn thuisrace [op Zandvoort] zou zien winnen. Om daar zaken te doen, zou buitengewoon zijn. Hij moet die winnen en dan is hij gelijkwaardig [aan Vettel red.]", zo legt de Australiër bij Formula1.com uit.

Gevestigde naam

Het kan er voor zorgen dat de Nederlander zichzelf wellicht te veel druk op gaat leggen, maar daar maakt Webber zich geen zorgen om. "We weten hoe intens hij kan zijn, hij is er eentje van de bovenste plank. Voor de tegenstander is het natuurlijk zo dat hij nu een gevestigde naam is geworden en hij heeft inmiddels een schat aan ervaring. Hij zal genieten van de pauze en fris terugkomen. Ik denk dat, omdat er nu geen druk op hem staat, dit nog een groter voordeel is voor hem", concludeert Webber.