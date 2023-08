Remy Ramjiawan

Zaterdag 12 augustus 2023 20:32

Max Verstappen laat geregeld weten wat hij vindt van bepaalde ontwikkelingen binnen de Formule 1 en hoewel dat niet altijd positief is, geniet Stefano Domenicali van de uitgesproken Nederlander. Manager Raymond Vermeulen is vaak aan het babbelen met de CEO van de sport en bij Formule 1.nl legt hij uit waar dat over gaat.

Of het nu over de lengte van de Formule 1-kalender gaat of over de opzet van het sprintweekend, Verstappen heeft er vaak een mening over en is niet bang om die te ventileren. Als wereldkampioen heeft de Nederlander veel invloed binnen de sport, maar niet elke titelhouder maakte in het verleden gebruik van dat podium. Daarnaast zijn er sinds de komst van de Nederlander in de Formule 1 op diverse circuits Max Verstappen-tribunes geplaatst en tekent de populariteit van de Limburger.

Op de vraag of Verstappen de redding van de sport is geweest, reageert Vermeulen: "Nou, gered vind ik een groot woord. De Formule 1 had ook zonder Max bestaan. Ik denk dat Max wel een van de smaakmakers in dit veld is." Dat wordt bevestigd door de CEO van de sport. "En dat zegt de Formule 1 zelf ook, hè. Als ik Stefano spreek, zegt hij ook: 'wat Max doet had de sport wel nodig'", zo legt Vermeulen uit.

Trots

Die gesprekken met Domenicali gaan volgens Vermeulen verder over van alles: "Bijvoorbeeld over wat we van een bepaalde Grand Prix vinden. Stefano is iemand die graag de communicatie opzoekt en ook onze mening vraagt. En ik weet natuurlijk dat Max toch een redelijke stem heeft in de wereld van Formule 1 en op het gebied van fan engagement." Uiteindelijk is de race in Zandvoort teruggekeerd, mede dankzij de populariteit van Verstappen en daarover voelt Vermeulen zich ook een beetje verantwoordelijk: " Want alles wat er gebeurt straalt ook een beetje op ons af. Dus we zijn enorm trots als we zien dat Zandvoort alles zo goed en strak regelt. Echt, dat hebben ze heel goed gedaan."