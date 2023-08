De Vries achter het stuur van Formule-auto gekropen in Assen

Remy Ramjiawan

Zaterdag 12 augustus 2023 18:49 - Laatste update: 18:54

Een kleine maand nadat bekend werd dat Nyck de Vries bij AlphaTauri plaats moest maken voor Daniel Ricciardoi, kruipt de Nederlander weer achter het stuur van een Formule-auto. De Vries is aanwezig bij Jacks Racing Day op het TT circuit in Assen en mocht daar een raceauto op de staart trappen.

Waar voorlopig de toekomst van de Nederlander in de autosport ligt, daar is nog niets over bekend. Diverse Formule E-teams zouden lonken naar de diensten van de voormalig kampioen van de elektrische klassen. Toch zouden er ook een aantal kansen in het langeafstandsracen voor De Vries in het verschiet liggen. Voorlopig is er nog niets concreets naar buiten gekomen, maar na het gedwongen afscheid bij het zusterteam van Red Bull Racing, lijkt er nog genoeg interesse te zijn in de diensten van de voormalig Formule 1-coureur.

Studie

Onlangs maakte De Vries bekend dat hij deze tijd, zonder racen, wel goed kon gebruiken. Zo is De Vries voornemens om weer te gaan studeren. Dat wil hij doen door de cursus 'Negotiation and Leadership' te gaan volgen aan de Universiteit van Harvard. Voordat dat avontuur gaat beginnen nam hij nog wel even de tijd om zijn kunsten te vertonen in Assen. Dat mocht hij doen in de auto van een andere voormalige Formule 1-coureur, namelijk Antonio Pizzonia.