Remy Ramjiawan

Vrijdag 11 augustus 2023 11:51

Volgens de technisch directeur van Mercedes Andrew Shovlin, bestaat er geen enkele twijfels over de kwaliteiten van George Russell, die hij inschat als de volgende wereldkampioen. De 25-jarige Engelsman is vanaf 2022 de teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes geworden en wist vorig jaar zijn eerste pole position en zege bij te schrijven.

Geheel objectief is Shovlin als Mercedes-man natuurlijk niet. Toch valt er wel wat te zeggen voor het argument van de technisch directeur. Zo wist Russell net als Oscar Piastri in zijn eerste jaar het GP3-kampioenschap in 2017 te winnen. Het jaar erna promoveerde hij naar de Formule 2 en ook dat kampioenschap wist hij in zijn debuutjaar te pakken. Bij Williams liet de Brit al enkele tekenen van kwaliteit zien en het was voor Toto Wolff dan ook de reden om Valtteri Bottas aan het einde van 2021 te vervangen door de Engelsman.

Russell lichtpuntje voor Mercedes in 2022

In het lastige 2022 voor Mercedes was Russell, in tegenstelling tot Hamilton, het enige lichtpuntje van het team. Zo wist hij vorig jaar zijn eerste pole position in Hongarije te pakken en in São Paulo wist hij zelfs de Grand Prix te winnen. Dit jaar is het iets lastiger voor Russell, want Hamilton lijkt zijn vorm weer te hebben teruggevonden. Russell heeft voorlopig 99 punten in 2023 bij elkaar gesprokkeld, daar waar zijn teamgenoot er inmiddels 148 achter zijn naam heeft staan. Toch doet dat volgens Shovlin niets af aan de kwaliteit van Russell, die in zijn ogen de nieuwe Max Verstappen kan worden.

Belofte voor de toekomst

"Hij is een enorm professionele coureur die heel erg hard werk. En hij is één van die coureurs van wie je zonder twijfel kunt zeggen dat hij ooit een kampioenschap zal winnen, mits we hem een auto kunnen geven die daar geschikt voor is. Hij past zich goed aan verschillende omstandigheden aan. Alle goede coureurs worden na verloop van tijd beter, ze zijn gefocust op het zoeken naar elke kans om zich te verbeteren", zo legt Shovlin uit aan Formula1.com. Het is dus aan Mercedes om Russell het materiaal te geven. "Hij is super gefocust en zal ongetwijfeld bijdragen aan veel succes voor het team in de toekomst."