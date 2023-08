Brian Van Hinthum

Sergio Pérez beleeft een seizoen met de nodige pieken en dalen in de Formule 1 en de Mexicaan wordt dan ook vaak door de buitenwacht bekritiseerd wegens zijn mindere prestaties dan die van Max Verstappen. Teambaas Christian Horner neemt het op voor zijn coureur.

Het is natuurlijk niet de beste fase uit de loopbaan van Pérez geweest. Na een prima start van het seizoen is de Mexicaan in een behoorlijk dalletje beland en daarbij is het met name in de kwalificaties vaak huilen met de pet op geweest voor de teamgenoot van Verstappen. Zo zette hij in de snelste auto van de grid een reeks erbarmelijke resultaten neer door maar liefst vijf keer op rij niet door te stoten richting Q3, waardoor hij telkens een inhaalrace op zondag moest rijden.

Gesneuvelde voorgangers

Na zijn goede start van het seizoen is het voor de man uit Guadalajara gewoon simpelweg niet bij te houden wat Verstappen allemaal in de RB19 presteert. Inmiddels houdt de ervaren coureur het wél al even vol als de teamgenoot van Verstappen, een plek op de grid waar een vloek op lijkt te rusten. Onder meer Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Alex Albon hadden het al lastig naast de in Hasselt geboren coureur en dus blijft het verraderlijk in de Red Bull in te stappen.

Horner legt uit

Horner analyseert tegenover ESPN hoe het is naast de Nederlander plaats te nemen. "Dat zou heel zwaar zijn. Ik denk dat het mogelijk de zwaarste baan in de Formule 1 is om als Max Verstappen zijn teamgenoot te fungeren. Door het niveau dat hij weet te behalen, denk ik niet dat er een coureur in de Formule 1 is die het hem moeilijk kan maken in deze auto. Dat is dus voor iedereen een zware taak. Je moet mentaal zeer veerkrachtig zijn om daarmee om te kunnen gaan", besluit de teambaas.