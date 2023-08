Lars Leeftink

Vrijdag 4 augustus 2023 21:45 - Laatste update: 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat voormalig Le Mans-winnaar Richard Bradley van mening is dat elke regelwijziging in de Formule 1 ingestoken gaat zijn met het idee om Red Bull te vertragen, onthulde Max Verstappen dat hij van plan is een eigen raceteam op te richten, blikte Fernando Alonso terug op zijn conflict met Alpine tijdens de zomer van 2022, vergeleek Toto Wolff de dominante jaren van Mercedes met de huidige dominantie van Red Bull en bleek George Russell even niet bij de les te zijn. Dit is de GPFans Recap van 4 augustus.

Bradley denkt dat Red Bull wordt aangepakt: "Ze willen dat team naar beneden halen"

Red Bull Racing is op dit moment het hele Formule 1-veld aan gort aan het rijden. Veel mensen spreken al van dominantie van het team van tweevoudig wereldkampioenschap Max Verstappen, waarbij de vergelijking vaak wordt getrokken met Lewis Hamilton en Mercedes tussen 2014 en 2021. Le Mans-winnaar Richard Bradley verwacht dat de volgende regelwijzigingen in de koningsklasse voornamelijk gericht zijn op het indammen van de regerend wereldkampioen bij de constructeurs.

Alonso: "Ik en Piastri als slechteriken neergezet rondom saga bij Alpine in 2022"

Fernando Alonso is van mening dat hij samen met Oscar Piastri werd afgeschilderd als de "slechteriken" rondom de situatie bij Alpine in de zomer van 2022 om het verhaal van het conflict te verkopen. De Franse fabrikant nam in 2022 de tijd voor contractonderhandelingen, zozeer zelfs dat Alonso ervoor koos om te vertrekken en in plaats daarvan naar Aston Martin te gaan.

Stuck wil Pérez zien vertrekken: "Ricciardo verdient stoeltje naast Verstappen"

Daniel Ricciardo, die sinds dit seizoen weer terug in de Formule 1 is nadat Nyck de Vries na de Grand Prix van Groot-Brittannië werd ontslagen bij AlphaTauri, wordt vaak als opvolger van Sergio Perez bij Red Bull Racing genoemd. Hans-Joachim Stuck is blij dat de Honey Badger terug op de grid is en stelt zelfs dat hij het stoeltje naast Verstappen bij Red Bull inderdaad zou verdienen.

Verstappen van plan eigen team in 2025 te laten debuteren in GT3-klasse

Max Verstappen is in de Formule 1 onderweg naar zijn derde kampioenschap op rij, maar is daarnaast ook gefocust op de toekomst. De Nederlander is van plan een eigen raceteam op te gaan zetten. Er is met Verstappen.com Racing al een stap gezet, maar de tweevoudig wereldkampioen heeft nu wat meer details bekendgemaakt.

Wolff kraakt Red Bull: "Wij hadden in ieder geval twee auto's die met elkaar vochten"

Red Bull Racing is de absolute baas is in de Formule 1, iets wat voor bepaalde team bekend voor zal komen. De huidige periode van dominantie komt namelijk nadat het team van Mercedes juist jaren voor vrij saaie seizoenen zorgde in de koningsklasse. Toto Wolff, teambaas van Mercedes, is echter van mening dat er één belangrijk verschil aanwezig is tussen zijn dominante Mercedes en het huidige Red Bull.

VIDEO: Russell let niet goed op en zet zijn krabbel op een oranje Verstappen-petje

George Russell, sinds vorig jaar teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes en in 2022 de enige coureur die een zege namens Mercedes wist te boeken, heeft tijdens het signeren van attributen voor fans tijdens de Grand Prix van België geen al te beste beurt gemaakt. De Britse coureur lette namelijk in het zicht van de camera niet helemaal goed op en in plaats van Mercedes-merchandise zette hij zijn krabbel op een Max Verstappen-pet.